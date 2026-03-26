Sekretari amerikan Rubio thotë se “sasi në rritje e energjisë” po kalon nëpër Ngushticën e Hormuzit

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi të enjten se një “sasi në rritje energjie” po kalon përmes Ngushtica e Hormuzit, ndërsa kontaktet indirekte midis ShBA-së dhe Iranit po tregojnë përparim.
Ka vende ndërmjetëse që “po përcjellin mesazhe dhe është arritur përparim”, u tha Rubio gazetarëve para se të nisej për në takimin e ministrave të jashtëm të G7-ës në Francë.
“Ka një sasi në rritje energjie që po kalon përmes ngushticës, jo aq sa duhet të kalojë, por një pjesë e saj është rritur. Ka pasur përparim lidhur me shkëmbimin e mesazheve, por ky është një proces i vazhdueshëm dhe dinamik, dhe nuk është diçka për të cilën do të negociojmë apo do të flasim në media”, shtoi ai.
Rubio tha se Ngushtica e Hormuzit “mund të hapet nesër nëse Irani ndalon së kërcënuari transportin detar global”.
“Për të gjitha këto vende që kujdesen për të drejtën ndërkombëtare, ato duhet të bëjnë diçka për këtë”, shtoi ai.
Rubio do të takohet me ministrat e jashtëm të G7-ës në Francë të premten për bisedime mbi luftën Rusi-Ukrainë dhe situatën në Lindjen e Mesme që rrjedh nga lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, njoftoi Departamenti i Shtetit në një deklaratë.