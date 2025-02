Sekretari britanik i Mbrojtjes: Kërcënimet po rriten, kemi nevojë për një epokë të re mbrojtjeje

Sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, paralajmëroi se vendi i tij do ta kthejë industrinë e mbrojtjes në forcë lëvizëse të rritjes ekonomike në vend, duke theksuar se kërcënimet po rriten dhe ekziston nevoja për një epokë të re të mbrojtjes për “ta mbajtur Mbretërinë e Bashkuar më të sigurt dhe më të fortë”, transmeton Anadolu.

Duke folur në Sky News, Healey foli për vendimin e vendit të tij për të rritur shpenzimet e mbrojtjes.

Healey deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump e ka sfiduar Evropën që të ndërmarrë hapa në lidhje me sigurinë e saj dhe theksoi se vendet e NATO-s do të bëjnë atë që është e nevojshme për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes përballë kësaj sfide.

Ai kujtoi vendimin e shpallur dje nga kryeministri britanik Keir Starmer për të rritur shpenzimet e mbrojtjes të vendit të tij në 2,5 për qind deri në vitin 2027.

“Britania do të ndihmojë vendet evropiane brenda NATO-s për të marrë përsipër barrë të rënda. Duhet të sigurojmë gjithashtu që ne mund t’i pajisim forcat tona të vijës së parë me pajisjet që do t’i bëjnë ato më të përgatitura për të frenuar Rusinë dhe kundërshtarët e tjerë, sepse në botë jemi edhe ne. Tani kërcënimet po rriten dhe ne kemi nevojë për një epokë të re mbrojtjeje për ta mbajtur Britaninë më të sigurt dhe më të fortë”, tha shefi britanik i mbrojtjes.

Healey nënvizoi se duhet dhe do ta bëjnë industrinë e mbrojtjes forcën lëvizëse të rritjes ekonomike në Britani.

– Mbretëria e Bashkuar do të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 2,5 për qind deri në vitin 2027

Dje, kryeministri Starmer njoftoi në parlamentin britanik se vendi i tij do të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 2,5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) deri në vitin 2027.

Starmer njoftoi gjithashtu se buxheti i ndihmës së huaj do të shkurtohet nga 0,5 për qind në 0,3 për qind për të financuar rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes.