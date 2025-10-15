Sekretari i Mbrojtjes: SHBA dhe aleatët e saj gati të “imponojnë kosto” kundër Rusisë nëse lufta në Ukrainë vazhdon

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, ka paralajmëruar se nëse lufta në Ukrainë vazhdon pa një rrugë afatshkurtër drejt paqes, SHBA-ja dhe aleatët e saj do të “ndërmarrin hapat e nevojshëm për t’i imponuar kosto Rusisë”, transmeton Anadolu.
Duke folur në Grupin e Kontaktit për Mbrojtjes e Ukrainës të thirrur nga Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania në selinë e NATO-s në Bruksel, Hegseth kërkoi një nxitje të menjëhershme për negociata.
“Nëse kjo luftë nuk mbaron, nëse nuk ka rrugë drejt paqes në afat të shkurtër, atëherë SHBA-ja, së bashku me aleatët tanë, do të ndërmarrin hapat e nevojshëm për t’i imponuar kosto Rusisë për agresionin e saj të vazhdueshëm”, paralajmëroi ai.
Sipas tij, lufta në Ukrainë do të përfundojë nën udhëheqjen e presidentit Donald Trump.
“Presidenti Trump di si të krijojë paqe, të krijojë mundësi në situata, në skenarë ku paqja duket e largët. Kjo nuk është një luftë që filloi gjatë mandatit të presidentit Trump, por do të përfundojë gjatë mandatit të tij”, tha ai.
Shpenzime e mbrojtjes
Më tej, Hegseth tha se vendet evropiane në muajt e fundit kanë rritur investimet në mbrojtje për Ukrainën, por duhet të vazhdojnë të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen konvencionale të kontinentit.
“Tani, sigurisht, SHBA-ja do të bëjë pjesën e saj, por evropianët duhet të vazhdojnë të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen konvencionale të kontinentit”, tha ai.
Ai përshëndeti angazhimin e aleatëve në iniciativën e Listës së Kërkesave të Prioriteteve të Ukrainës (PURL) dhe u bëri thirrje të gjithë anëtarëve të NATO-s të shmangin “kalorësit e lirë”.
“Të gjitha vendet duhet të përkthejnë qëllimet në armë, angazhimet në aftësi dhe premtimet në fuqi. Kjo është e gjitha që ka rëndësi. Fuqia e fortë është e vetmja gjë që palët ndërluftuese në të vërtetë respektojnë”, tha ai.
NATO e prezantoi iniciativën PURL në muajin korrik, pasi presidenti Trump pezulloi përkohësisht ndihmën ushtarake për Ukrainën, duke akuzuar aleatët se nuk po e ndajnë barrën.
Sipas programit, SHBA-ja i siguroi armë Ukrainës, ndërsa aleatët perëndimorë mbulojnë kostot. Deri në muajin gusht, Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Gjermania, Letonia, Holanda, Norvegjia dhe Suedia kanë ndarë gjithsej 2.2 miliardë dollarë për programin.