Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së paralajmëron se mund ta dërgojë Izraelin në Gjykatën Ndërkombëtare për Ligjet kundër UNRWA-s

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se mund të referojë Izraelin te Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (ICJ) pas miratimit të ligjeve që synojnë Agjencinë e OKB-së për Refugjatët Palestinianë (UNRWA).
Në tetor 2024, Izraeli miratoi një ligj që ndalon aktivitetet e UNRWA-s brenda Izraelit dhe në Jerusalemin Lindor të pushtuar, duke vendosur kufizime të rënda mbi punën e agjencisë që ofron arsim, shëndetësi dhe ndihma humanitare për refugjatët palestinezë.
Ky hap ka shkaktuar shqetësime ndërkombëtare dhe kritika të ashpra nga komuniteti global, i cili e konsideron ligjin një shkelje të të drejtave të refugjatëve dhe të detyrimeve ndërkombëtare të Izraelit. Sekretari i OKB-së ka theksuar se nëse nuk gjendet një zgjidhje diplomatike, organizata mund të kërkojë një opinion ose vendim nga ICJ për të vlerësuar ligjshmërinë e këtij ligji sipas së drejtës ndërkombëtare. /mesazhi