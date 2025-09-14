Sekretari i shtetit amerikan mbërrin në Izrael mes tensioneve të sulmit me raketa në Doha

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka mbërritur në Izrael për një vizitë zyrtare, disa ditë pasi një sulm izraelit me raketa shënjestroi udhëheqësit e Hamasit në kryeqytetin Doha të Katarit, Doha, transmeton Anadolu.
Siç raporton i24 News, Rubio pritet të takohet me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu.
“Në rrugën time për në Kuds. Fokusi im do të jetë në sigurimin e kthimit të pengjeve, gjetjen e mënyrave për t’u siguruar që ndihma humanitare të arrijë civilët dhe adresimin e kërcënimit që paraqet Hamasi”, shkroi Rubio në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X para udhëtimit.
Izraeli shënjestroi një kompleks banimi që strehonte udhëheqësit e Hamasit në Doha. Pesë anëtarë të Hamasit dhe një oficer i sigurisë i Katarit u vranë në sulm.
Katari, së bashku me Egjiptin dhe SHBA-në, është një ndërmjetës në bisedimet indirekte midis Hamasit dhe Izraelit për të arritur një shkëmbim të burgosurish dhe një marrëveshje armëpushimi në Gaza. Lufta e Izraelit në enklavë që nga sulmet e Hamasit më 7 tetor të vitit 2023 ka vrarë të paktën 64.800 palestinezë dhe ka shkatërruar enklavën.
Izraeli vlerëson se 48 shtetas të tij ende mbahen në Gaza, përfshirë 20 që janë gjallë. Ndërkohë, më shumë se 10 mijë palestinezë janë të burgosur në Izrael në kushte të ashpra torture, urie dhe neglizhence mjekësore.