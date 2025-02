Sekuestrohen lëndë narkotike dhe para të falsifikuara në Prishtinë, arrestohen dy persona

Dy persona janë arrestuar si të dyshuar për veprat penale “blerja posedimi dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge’ dhe ‘falsifikim i parasë’.

Sipas njoftimit gjatë kontrollit në banesën në Prishtinë të njërit nga të dyshuarit policia ka gjetur dhe sekuestruar si prova materiale: 4 qese të mbushura me kërpudha narkotike me peshë 106.7 gr., 186 copa ekstazi, 5 qese të mbushura me substancë, dyshohet të jetë narkotike-MDMA me peshë 17 gr., 4 qese, dyshohet të jetë substancë narkotike-kokainë me peshë 22.1 gr., 4 qese dhe një kavanoz, dyshohet të jetë substancë narkotike-ketamin me peshë 109.2 gr., 1 qese, dyshohet të jetë substancë narkotike-marihuanë me peshë 0.7 gr., 440 euro që dyshohet të jenë të falsifikuara, 2 peshore elektronike, si dhe 700-800 qese të zbrazura që shërbejnë për paketimin e narkotikeve në sasi të vogël.

Pas intervistimit thuhet se me aktvendim nga prokurori, dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.