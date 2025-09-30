Sekuestrohet vetura 160 mijë euro në Prizren, pronari kishte detyrime të pashlyera në Gjermani

Policia e Kosovës ka gjetur dhe sekuestruar një automjet të tipit Mercedës G63, i vitit 2022 me vlerë rreth 160 mijë euro në Prizren.
Sipas policisë, sekuestrimi i automjetit është bërë me kërkesë të autoriteteve gjermane, pasi ekziston dyshimi se pronari i tij kishte detyrime të pashlyera lidhur me këtë automjet.
“Sekuestrimi i automjetit është bërë me kërkesë të autoriteteve gjermane, pasi ekziston dyshimi se pronari i tij kishte detyrime të pashlyera lidhur me këtë automjet. Në vend që t’i përgjigjej kreditorit, pronari kishte larguar automjetin nga Gjermania, ndërsa i njëjti është gjetur në Kosovë, konkretisht në qytetin e Suharekës. Automjeti është sekuestruar me urdhër të Prokurorisë Themelore në Prizren dhe për veprimet e mëtejme do të veprohet sipas udhëzimeve të institucioneve përgjegjëse të drejtësisë”, thuhet në njoftimin e Policisë.