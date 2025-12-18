Senati amerikan miraton ligjin e mbrojtjes me 600 milionë dollarë ndihmë për Izraelin

Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një projektligj të ri për mbrojtjen, i cili përfshin 600 milionë dollarë ndihmë sigurie për Izraelin, aleatin kryesor të SHBA-së në Lindjen e Mesme.
Ligji autorizon financim për programet e përbashkëta të mbrojtjes raketore, një masë që prej vitesh gëzon mbështetje të gjerë dypartiake në Kongresin amerikan.
Megjithatë, pavarësisht mbështetjes së vazhdueshme për Izraelin, gjithnjë e më shumë ligjvënës amerikanë nga të dy partitë po vënë në pikëpyetje ndihmën ushtarake pa kushte, në kohën kur Izraeli po zhvillon luftë gjenocidale kundër palestinezëve në Gaza.
Ndërkohë, organizatat për të drejtat e njeriut kanë shtuar presionin ndaj Uashingtonit për të pezulluar shitjet e armëve ndaj Izraelit për shkak të luftës në Gaza.
Projektligji i miratuar tashmë pritet t’i dërgohet ish-presidentit Donald Trump për t’u nënshkruar dhe për t’u kthyer në ligj. /mesazhi