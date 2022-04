Senatit francez i paraqitet propozimi i prodhimit të dronëve të armatosur si Bayraktar TB2

Për të parandaluar dështimin e ushtrisë franceze në “konflikte me intensitet të lartë” në të ardhmen, Senatit iu dha një ide për të filluar prodhimin e mjeteve ajrore të armatosura pa pilot (dronë të armatosur) të ngjashme me ato turke, Bayraktar TB2.

Në lajmet e revistës së përjavshme të ekonomisë “Challenges”, thuhej se Bayraktar TB2 bënë emër me koston e ulët të buxhetit dhe suksesin në konflikte dhe ishte një frymëzim për ushtrinë franceze që të përpiqet të prodhojë dronë të ngjashëm.

Sipas lajmit, Cedric Perrin, nënkryetar i Komisionit të Punëve të Jashtme, Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura të Senatit francez, i cili është arkitekti i shumë raporteve për dronët e armatosur, kishte përgatitur një raport ku bënte të ditur se ushtrisë franceze, e cila ka një numër të vogël pajisjesh ushtarake të nivelit të lartë, do t’i duhen dronë të armatosur nëse vendi ndeshet me konflikte me intensitet të lartë në të ardhmen. /trt