Senatorët republikanë shprehin zhgënjim me ekipin e politikave mbrojtëse të Trumpit

Në një kundërshtim të rrallë brenda partisë amerikane në pushtet, senatorët republikanë kanë kritikuar hapur ekipin mbrojtës të presidentit Donald Trump, duke shprehur zhgënjim për atë që e përshkruan si sekret në rritje dhe komunikim të dobët midis Pentagonit dhe Kongresit, transmeton Anadolu.
Sipas “The Washington Post”, gjatë një seance të tensionuar dëgjimore në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit, ligjvënësit sfiduan vazhdimisht Austin Dahmerin, kandidatin e Trumpit për një rol të lartë në politikën e Pentagonit, duke e akuzuar atë dhe zyrtarët e tjerë të mbrojtjes për fshehjen e informacionit kyç nga Kongresi mbi strategjinë ushtarake amerikane dhe operacionet e jashtme.
Kreu i komitetit Roger Wicker tha se zyra e politikave të Pentagonit ka qenë “përjashtim” nga një marrëdhënie ndryshe bashkëpunuese. “Jam zhgënjyer që gjeta përjashtim nga ajo përzemërsi”, tha ai.
Senatori republikan Tom Cotton i bëri presion Dahmerit që të trajtojë raportet e fillimit të këtij viti se administrata po ndalon ndihmën për Ukrainën dhe se administrata po shqyrton marrëveshjen e Pentagonit për nëndetëse bërthamore me Australinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Dahmer i hodhi poshtë raportet si “lajme të rreme”.
Ligjvënësit vunë në pikëpyetje vendimin e fundit të Pentagonit për të tërhequr një brigadë të Ushtrisë Amerikane nga Rumania, një veprim që disa senatorë thanë se minon përpjekjet për të penguar agresionin rus, nga një president i cili është akuzuar prej kohësh se është tepër miqësor me Moskën.
“Nuk mund të marr as një përgjigje. Dhe ne jemi në ekipin tuaj”, tha Dan Sullivan, një republikan nga Alaska.
Më vonë, Pentagoni tha se Kongresi ishte informuar për vendimin e Rumanisë dhe se këtë javë u ofruan informacione shtesë. Dahmer premtoi se do të përmirësojë komunikimin nëse konfirmohet dhe teksa refuzoi t’u përgjigjej disa pyetjeve, ai tha se do të ishte më i hapur në një seancë të klasifikuar.
Mbetet e paqartë nëse komiteti do ta çojë përpara emërimin e tij, pasi përçarjet brenda Partisë Republikane mbi politikën e jashtme të Trumpit vazhdojnë të dalin në pah.
Për muaj të tërë, demokratët e opozitës e kanë akuzuar Trumpin se po e lë Kongresin mënjanë, duke e bërë atë thjesht një vulë për agjendën e tij, në vend të një dege të barabartë të qeverisjes dhe ata kanë akuzuar republikanët se po e pranojnë me kënaqësi këtë, teksa Trumpi e zgjeron gjithnjë e më shumë pushtetin presidencial.
Pas rezultateve zhgënjyese për republikanët në zgjedhjet e së martës, më shumë republikanë mund të kërkojnë t’i japin Kongresit një zë më të fortë, duke marrë parasysh të ardhmen e tyre kur duhet të përballen me votuesit në garat e Kongresit vitin e ardhshëm dhe vitet në vijim.