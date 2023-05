Serbët japin urdhër: Vendosin në gjendje gatishmërie ushtrinë afër kufirit me Kosovën

Ministri serb i Drejtësisë, Milos Vuceviç, ka thënë se dislokimi i ushtrisë serbe do të përfundojë deri në orën 14:00 dhe ata do të jenë në gjendje gatishmërie për luftë.

Ai tha se formacionet serbe të ushtrisë do të vendosen përgjatë kufirit m Kosovën, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, ata do të jenë të gatshëm të zbatojnë çdo urdhër, por me shpresën që do të arrihet një zgjidhje politike.

Madje, ai akuzoi KFOR-in duke thënë se po mbron policinë e Kosovës dhe “uzurpuesit”, duke iu referuar kryetarëve të zgjedhur shqiptarë të komunave të veriut.