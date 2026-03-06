Serbia nxit presion të vazhdueshëm ndaj bizneseve në veri të Kosovës, shënjestron transportues që mbështetën protestat studentore

Presioni ndaj bizneseve që veprojnë në veri të Kosovës po rritet, ndërsa autoritetet serbe nën qeverisjen e presidentit Aleksandar Vuçiç duket se përveq presionit ata po përdorin gjoba, kontrolle dhe kërcënime për të penguar kompanitë që mbështesin lëvizjet qytetare.
Një shembull i fundit është një, pronar i kompanisë së transportit nga Mitrovica, i cili është detyruar të paguajë një borxh prej rreth 3 milionë dinarësh, vetëm sepse ka transportuar falas studentë nga veriu i Kosovës për të marrë pjesë në protesta të organizuara në qytete të ndryshme të Serbisë.
Pronari i kompanisë Goran Antiq u bë i njohur gjatë vitit të kaluar, kur transportoi studentë për protesta në Kragjevac dhe Beograd pa pagesë.
Pas transportit të parë, kompania e tij u nënshtrua një inspektimi të gjatë nga Poreska Uprava e Serbisë, që zgjati rreth nëntë muaj.
Ai pretendon se gjatë këtij procesi ka pasur presion të vazhdueshëm ndaj tij dhe kompanisë së tij, ndërsa disa dokumente të kontrollit janë ndryshuar në mënyrë të dyshimtë.
“Ne nuk kemi bërë asnjë shkelje ligjore. Transporti ishte falas për studentët, por autoritetet po përpiqen ta paraqesin atë si përfitim të patatueshëm,” ka deklaruar pronari Antiq.
Ai shtoi se nuk do të paguajë tatime të dyfishta, pasi edhe autoritetet tatimore të Kosovës kanë kërkuar pagesë prej rreth 110,000 eurosh për të njëjtën veprimtari.
Antiq tutje poashtu paralajmëron se nëse detyrohet të paguajë menjëherë gjobën serbe, kompania e tij mund të përballet me vështirësi serioze për të vazhduar operimin normal, duke përfshirë pagesat, regjistrimin e automjeteve dhe detyrimet e tjera operative.