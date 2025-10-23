Sërish marrëveshje mes Tiranës dhe Tel Avivit, nënshkruhet memorandumi me fokus diplomacinë publike

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, në ditën e dytë të qëndrimit të saj në Izrael, u prit në një takim nga homologu i saj Gideon Sa’ar.
Spiropali foli mbi marrëveshjen e paqes e arritur së fundmi, duke u shprehur se plani i ShBA-së ka potencialin për të hapur një kapitull të ri të sigurie, paqeje e stabiliteti, jo vetëm në Izrael por në të gjithë rajonin.
“Të udhëhequr nga i njëjti angazhim për paqen, ne besojmë fuqimisht se plani 20-pikësh i paqes i presidentit Donald Trump ka potencialin për të sjellë stabilitet të qëndrueshëm dhe për të nxitur bashkëjetesën paqësore midis izraelitëve dhe palestinezëve. Le të shënojë ky moment një kapitull të ri jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë rajonin”, tha ministrja e Shqipërisë.
Kryediplomatja rikujtoi më tej lidhjet historike të popullit shqiptar në shpëtimin e hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore.
“Të udhëhequr nga kodi ynë i përjetshëm i ndershmërisë, Besa, premtimi për të mbrojtur ata në nevojë, ne strehuam çdo familje hebraike që gjeti strehë midis nesh! Shqipëria u bë vendi i vetëm në Evropë ku popullsia hebraike u rrit gjatë Holokaustit. Kjo nuk është vetëm histori, është një trashëgimi e njerëzimit që jeton brenda nesh edhe sot. Ne e nderojmë dhe e ruajmë ende këtë trashëgimi”, deklaroi Spiropali.
Ministrja falënderoi shtetin e Izraelit për njohjen e Republikës së Kosovës, duke shtuar se “shpresojmë t’i shohim të dy vendet duke thelluar marrëdhëniet mes tyre”.
Për ministren e Jashtme, marrëdhënia me Izraelin po shtrihet dhe thellohet në disa fusha si inovacioni, shëndetësia, arsimi, turizmi dhe bujqësia.
“Jemi krenarë që mësojmë nga përsosmëria e Izraelit në teknologji dhe shkencë. Jam krenare të paraqes potencialin në rritje të Shqipërisë, e pozicionuar midis Evropës dhe Mesdheut”, tha Spiropali.
Të dy ministrat e Jashtëm nënshkruan një memorandum bashkëpunimi me fokus diplomacinë publike dhe trajnimin e diplomatëve të rinj.
Spiropali u prit gjithashtu nga kryetari i Kuvendit të Izraelit, Amir Ohana, me të cilin rikonfirmoi mbështetjen ndaj proceseve që rrisin stabilitetin në rajon.
“Le të vazhdojmë të ndërtojmë më shumë ura, më shumë partneritete dhe më shumë mundësi për të rinjtë tanë, novatorët tanë, artistët tanë, sipërmarrësit tanë dhe popujt tanë”, përfundoi ajo.