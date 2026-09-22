Seuli zgjedh centralin e gazit prej 22,3 miliardë dollarësh si projektin e parë të paketës së investimeve në SHBA

Koreja e Jugut ka zgjedhur një central elektrik me gaz me vlerë 22,3 miliardë dollarë në Teksas si projektin e parë në kuadër të programit të saj të investimeve prej 350 miliardë dollarësh në SHBA, njoftuan zyrtarët të martën, transmeton Anadolu.
Zhvillimi vjen ndërsa presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, po viziton SHBA-në për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së dhe pritet të zhvillojë bisedime me homologun e tij amerikan, Donald Trump.
Ministri i Industrisë, Kim Jung-kwan, prezantoi planin para Komitetit të Tregtisë dhe Industrisë të Asamblesë Kombëtare, pasi projekti kaloi shqyrtimet qeveritare, sipas Korea JoongAng Daily.
Projekti parashikon ndërtimin e një centrali elektrik me gaz me cikël të kombinuar në Encinal të Teksasit, me kapacitet të përgjithshëm prodhues prej rreth 6,3 gigavatësh.
Seuli dhe Washingtoni fillimisht arritën marrëveshjen për investimin më 30 korrik 2025, si pjesë e një marrëveshjeje tregtare, sipas së cilës SHBA-ja ra dakord të ulte tarifat reciproke ndaj mallrave koreano-jugore nga 25 për qind në 15 për qind, në këmbim të investimeve koreane dhe angazhimeve të tjera.
Kushtet u finalizuan më 29 tetor dhe u formalizuan përmes një memorandumi mirëkuptimi në nëntor. Nga paketa prej 350 miliardë dollarësh, 200 miliardë dollarë u caktuan për investime strategjike dhe 150 miliardë dollarë për bashkëpunimin në ndërtimin e anijeve, sipas agjencisë së lajmeve Yonhap me seli në Seul.
Projekti synon të përmbushë kërkesën në rritje për energji elektrike në Teksas, ndërsa qendrat e të dhënave për inteligjencën artificiale dhe fabrikat e avancuara të gjysmëpërçuesve po zgjerohen në shtet.
Qeveria koreane vlerëson se objekti mund të gjenerojë të ardhura prej 43,29 miliardë deri në 45,4 miliardë dollarë gjatë një periudhe 20-vjeçare