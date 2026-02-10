Shafrani i Indisë, “ari” i kuzhinës me përfitime të panumërta shëndetësore! Kur duhet ta shmangni

Shafrani i Indisë (kurkuma) prej kohësh zë një vend të veçantë, si në raftin e kuzhinës ashtu edhe në atë të farmacisë. Ashtu si hudhra dhe xhenxhefili, vlerësohet jo vetëm për shijen e tij, por edhe si ilaç natyral, ndaj përfshihet gjerësisht në produkte të mirëqenies.
Prej më shumë se 4.000 vitesh, njerëzit e përdorin shafranin e Indisë në forma të ndryshme. Për shekuj me radhë, ai ka qenë shtyllë e mjekësisë ajurvedike dhe asaj tradicionale kineze, të cilat theksojnë balancën mes trupit, mendjes dhe shpirtit.
Tradicionalisht përdoret për forcimin e kyçeve dhe kockave, lehtësimin e problemeve të tretjes dhe përmirësimin e shëndetit të lëkurës, ndërsa shkenca moderne sugjeron se këto praktika të lashta kanë bazë shkencore.
Pse shafrani i Indisë është kaq i fuqishëm
Ngjyra e tij karakteristike vjen nga kurkumina, përbërësi kryesor aktiv, i njohur gjerësisht për vetitë anti-inflamatore dhe antioksiduese. Antioksidantët ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira, të cilat dëmtojnë qelizat dhe lidhen me probleme që variojnë nga plakja e parakohshme deri te demenca.
Megjithatë, kurkumina nuk është e vetmja substancë e dobishme. Rrënja përmban edhe vajra esencialë, të njohur si turmerone, të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, luftimin e stresit oksidativ dhe mbrojtjen e qelizave nervore.
Si të konsumoni shafranin e Indisë për përfitim maksimal
Shafrani i Indisë mund të konsumohet në shumë forma: si rrënjë e freskët, pluhur, kapsula, lëng, çaj etj. Një recetë tradicionale që ka fituar popullaritet vitet e fundit është haldi doodh (“qumështi i artë”), i cili kombinon shafranin e Indisë me qumësht dhe erëza të ngrohta, si piperi i zi.
Piperi i zi rrit ndjeshëm përthithjen e kurkuminës: më vete, ajo përthithet shumë pak nga organizmi, por kur kombinohet me piperinë, përthithja mund të rritet deri në 2.000%.
Nëse gatuani me shafran të Indisë të freskët në shtëpi, ekspertët këshillojnë të shmangni temperaturat shumë të larta ose zierjen e zgjatur, pasi ato ulin nivelin e antioksidantëve dhe shkatërrojnë vajrat esencialë të dobishëm.
Suplementet: të dobishme apo të rrezikshme?
Suplementet e shafranit të Indisë janë bërë shumë popullore vitet e fundit, pasi ofrojnë lehtësi dhe dozë të saktë, shpesh të kombinuara me xhenxhefil dhe piper të zi për përthithje më të mirë. Megjithatë, mjekët paralajmërojnë se në doza të larta nuk janë të padëmshme.
Studime kanë treguar një rritje të ndjeshme të rasteve të dëmtimit të mëlçisë të lidhura me suplementet gjatë dekadave të fundit. Marrja e tepërt mund të shkaktojë gjithashtu të përziera, probleme gastrointestinale ose reaksione alergjike.
Kush duhet ta shmangë shafranin e Indisë?
Para se të përfshini suplementet e shafranit të Indisë në rutinën tuaj, është e domosdoshme të konsultoheni me mjekun. Shafrani i Indisë mund të veprojë si hollues gjaku, duke ndërvepruar negativisht me barna antikoagulante ose antiagregante dhe duke rritur rrezikun e gjakderdhjes. Nuk rekomandohet gjithashtu para ndërhyrjeve kirurgjikale.
Personat me gurë në tëmth, bllokim të rrugëve biliare, sëmundje të mëlçisë ose diabet duhet të tregojnë kujdes, pasi shafrani i Indisë mund të përkeqësojë simptomat ose të ndikojë në nivelet e sheqerit në gjak. Gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë me gji këshillohen të shmangin suplementet.