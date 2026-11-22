Tre persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur nga të shtënat me armë zjarri gjatë një feste për zbulimin para lindjes së foshnjës (baby shower), të shtunën në mbrëmje, në qytetin Parma të shtetit amerikan Ohajo, njoftoi policia lokale, transmeton Anadolu.
Departamenti i Policisë së Parmës iu përgjigj një thirrjeje për një incident me disa viktima në bllokun 5300 të rrugës Ridge rreth orës 18:00 sipas kohës lokale.
Zëdhënësi i policisë së Parmës, Scott Traxler, u tha mediave lokale se të shtënat me armë zjarri shpërthyen brenda ambienteve të eventeve “Pandora’s Magical Events Venue’, gjatë një feste para lindjes së foshnjës.
Sipas policisë, konflikti ka ndodhur mes një 19-vjeçari, i identifikuar si babai i fëmijës që pritet të lindë, dhe një burri 29-vjeçar, raportoi televizioni WJW, filial i rrjetit FOX.
Si pasojë e incidentit, kanë humbur jetën 19-vjeçari, një burrë 45-vjeçar, babai i nënës së foshnjës, si dhe një vajzë 17-vjeçare.
Një grua tjetër 39-vjeçare ka pësuar plagë në këmbë, e cila nuk konsiderohet kërcënuese për jetën.
Burri 29-vjeçar është arrestuar.
Autoritetet ende nuk i kanë bërë publike emrat e tre viktimave.