SHBA, arrestohet një shtetas saudit nën dyshimin se vendosi pajisje regjistrimi në OpenAI

Një shtetas saudit, i punësuar si inxhinier në kompaninë amerikane të inteligjencës artificiale OpenAI, është arrestuar nën dyshimin se ka instaluar pajisje të fshehtë për regjistrimin e audios në një sallë konferencash të drejtuesve të kompanisë, njoftoi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, transmeton Anadolu.
Abdulrahman Alfozan, 35 vjeç, u arrestua të premten dhe u paraqit të martën para një gjykate federale. Ai akuzohet për përdorimin ose tentativën për të përdorur një pajisje për përgjimin e komunikimeve gojore, thuhet në një deklaratë të këtij institucioni.
Sipas një ankese penale, punonjësit e OpenAI zbuluan më 30 shtator ose rreth kësaj date një pajisje regjistrimi të fshehur brenda një letre higjienike dhe të lidhur me një televizor në një sallë konferencash të drejtuesve në zyrat e kompanisë në San Francisko.
Dyshohet se pajisja ishte instaluar dy ditë më herët në një dhomë që përdorej shpesh për diskutime konfidenciale lidhur me kërkimet, planet për produktet dhe strategjitë e biznesit. Hetuesit thanë se pamjet e kamerave të sigurisë e tregonin Alfozanin pranë dhomës në disa raste, ndonëse ai nuk ishte i autorizuar të merrte pjesë në mbledhjet që zhvilloheshin aty.
Ata identifikuan kërkesa të dërguara në një chatbot nga një llogari e lidhur me bashkëshorten e tij, të cilat kishin të bënin me ndërtimin, fshehjen dhe qasjen në distancë te pajisjet e regjistrimit. Sipas ankesës, personeli i sigurisë zbuloi më vonë një pajisje të dytë regjistrimi në një çantë që i përkiste Alfozanit.
OpenAI deklaroi në platformën amerikane të mediave sociale X se e kishte identifikuar punonjësin përmes hetimit të saj, ia kishte referuar rastin Byrosë Federale të Hetimit (FBI) dhe e kishte ndërprerë marrëdhënien e punës me të.
Kompania tha se nuk kishte asnjë tregues se parametrat e modeleve, kodi burimor apo të dhënat e klientëve ishin qasur ose nxjerrë në mënyrë të paautorizuar. Nëse shpallet fajtor, Alfozan përballet me një dënim deri në pesë vjet burgim dhe një gjobë prej 250 mijë dollarësh.