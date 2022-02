SHBA, Dhoma e Përfaqësuesve miraton projektligjin për të konkurruar me Kinën në teknologji dhe shkencë

Dhoma e Përfaqësuesve miratoi të premten një projektligj me të cilin do t’i mundësojë SHBA-së të jetë më konkurruese ndaj vendeve si Kina në teknologji, kërkime shkencore dhe prodhimtari, transmeton Anadolu Agency (AA).

Legjislacioni “Amerika KONKURON” i vitit 2022, i cili u miratua në Dhomën e Përfaqësuesve me 222 vota për dhe 210 kundër, synon t’u përgjigjet çështjeve kryesore ekonomike, siç janë krizat aktuale të zinxhirit të furnizimit dhe kriza globale e çipave.

“Pandemia dëmtoi dhe ekspozoi çështje në zinxhirin e furnizimit të vendit tonë që tani po nxisin inflacionin dhe po rrisin kostot e mallrave thelbësore si sendet ushqimore, gazi dhe makinat për familjet e Nju Xhersit”, tha në një deklaratë kongresistja e Nju Xhersit Mikie Sherrill.

Projektligji, i cili përmban dispozita të shumta të shkruara nga Sherrill, do të rrisë konkurrencën e SHBA-së me Kinën dhe do të forcojë iniciativat kërkimore dhe zhvillimore kritike për inovacionin dhe rritjen, tha ajo.

Masa u miratua pasi Kina filloi Lojërat Olimpike Dimërore në Pekin, ndërsa shumë vende perëndimore refuzuan të dërgonin delegacione për shkak të akuzave për shkelje të të drejtave të njeriut në rajonin Xinjiang. /aa