SHBA do të vendosë 7.000 trupa shtesë në Evropë

“Ata do të vendosen në Gjermani për të siguruar aleatët e NATO-s, për të penguar agresionin rus dhe për të qenë të përgatitur për të mbështetur një sërë kërkesash në rajon”, thotë zyrtari amerikan

Një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane tha se SHBA po dërgon rreth 7.000 trupa shtesë në Evropë në kohën kur Rusia po kryen ndërhyrje ushtarake në Ukrainë, raporton Anadolu Agency (AA).

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, urdhëroi vendosjen me urdhër të presidentit Joe Biden.

“Kjo do të përbëhej nga një ekip luftarak i brigadës së blinduar me aftësi dhe mundësi shoqëruese. Ata do të vendosen në Gjermani për të siguruar aleatët e NATO-s, për të penguar agresionin rus dhe për të qenë të përgatitur për të mbështetur një sërë kërkesash në rajon. Ne presim që ata të nisen në ditët në vijim”, tha zyrtari.

Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi një ndërhyrje ushtarake në Ukrainë, disa ditë pas njohjes së dy enklavave të shkëputura në Ukrainën lindore, duke shkaktuar dënimin ndërkombëtar dhe paralajmërime për sanksione më të ashpra ndaj Moskës.

Shpërthime u raportuan në disa qytete të Ukrainës, duke përfshirë kryeqytetin Kiev, ndërsa raportohet se tanket kaluan kufirin nga Bjellorusia në Ukrainë.

Në javët e fundit, zyrtarët amerikanë akuzuan Rusinë për grumbullimin e më shumë se 150.000 trupave rreth Ukrainës për të nisur një sulm ushtarak, por Moska në mënyrë të përsëritur mohoi çdo qëllim për të nisur një pushtim. /aa