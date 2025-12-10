SHBA fluturon avionë luftarakë pranë Venezuelës mes rritjes së kritikave për sulmet ndaj anijeve

Dy avionë luftarakë amerikanë F/A-18 kryen një fluturim stërvitor mbi Gjirin e Venezuelës, në distancën më të afërt me hapësirën ajrore të vendit që nga nisja e fushatës së presionit të administratës Trump. Pentagoni tha se avionët qëndruan në hapësirë ndërkombëtare.
Fluturimi ndodhi ndërsa po shtohen kritikat në Kongres për operacionet amerikane kundër anijeve të dyshuara për trafik droge, ku që nga shtatori janë vrarë të paktën 87 persona. Ligjvënësit kërkojnë më shumë transparencë dhe publikimin e pamjeve të plota të sulmeve.
Venezuela e sheh praninë ushtarake amerikane si tentativë për ta larguar presidentin Maduro nga pushteti, ndërsa SHBA insistojnë se operacionet janë pjesë e fushatës kundër trafikut të drogës. /mesazhi