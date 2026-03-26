SHBA godet një anije të dyshuar për kontrabandë droge në Karaibe, vriten katër persona

Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulmin e 47-të ndaj një anijeje të dyshuar për trafik droge, duke vrarë këtë herë katër persona.
Njoftimi i së mërkurës e çon numrin e përgjithshëm të njerëzve të vrarë në fushatën e bombardimeve me anije, të quajtur Operacioni Shtiza Jugore, në afërsisht 163.
Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM), e cila mbikëqyr operacionet ushtarake në Amerikën Latine dhe Karaibe, e përshkroi sulmin si “zbatim të fërkimit total sistemik mbi kartelet”.
“Më 25 mars, me udhëzimin e komandantit, gjeneralit Francis L. Donovan, komanda kreu një sulm kinetik vdekjeprurës ndaj një anijeje të operuar nga Organizata të Caktuara Terroriste”, shkroi njësia komanduese në mediat sociale.
“Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në Karaibe dhe ishte e angazhuar në operacione të trafikimit të drogës”, është shprehur më tej.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme për të identifikuar se cila “organizatë terroriste” ishte e përfshirë, ose kush ishte në bordin e anijes.
Administrata e Presidentit Donald Trump ka argumentuar vazhdimisht se taktikat vdekjeprurëse janë të nevojshme për të ndaluar trafikimin e drogës në SHBA.
Megjithatë, ekspertët ligjorë dhe zyrtarët e të drejtave të njeriut i kanë kritikuar sulmet në fronte të shumta, duke i përshkruar ato si një fushatë vrasjesh jashtëgjyqësore.
Fushata e bombardimeve të anijeve filloi në Detin e Karaibeve më 2 shtator dhe u zgjerua në Oqeanin Paqësor lindor në tetor.