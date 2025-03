SHBA: ICE Arreston Aktivistin Palestinez Mahmoud Khalil Pavarësisht se ka Green Card

Agjentët e Imigracionit dhe Doganave (ICE) arrestuan aktivistin palestinez Mahmoud Khalil, një nga drejtuesit e protestave në Universitetin Columbia, duke pretenduar se viza e tij studentore ishte revokuar. Megjithatë, avokatja e tij, Amy Greer, konfirmoi se ai ka një green card dhe ndalimi i tij është i paligjshëm.

Pavarësisht përpjekjeve për të sqaruar statusin e tij ligjor, ICE e ka mbajtur të ndaluar dhe vendndodhja e tij mbetet e panjohur. Gruaja e tij, e cila është tetë muajshe shtatzënë, nuk mundi ta gjente atë në qendrën e ICE në New Jersey, ku supozohej se ishte transferuar.

Departamenti i Sigurisë Kombëtare e justifikoi arrestimin duke e lidhur atë me urdhrat ekzekutivë të Presidentit Trump kundër antisemitizmit, duke pretenduar se Khalil kishte lidhje me Hamasin. Sekretari i Shtetit, Marc Rubio, deklaroi se qeveria do të revokojë vizat dhe green card-et e mbështetësve të Hamasit në SHBA.

Avokatja e Khalil ka paraqitur një peticion për të sfiduar arrestimin dhe ka akuzuar qeverinë për përdorimin e ligjeve të imigracionit për të shtypur aktivizmin studentor. Universiteti Columbia ka deklaruar se do të vazhdojë të ndjekë ligjin dhe të mbështesë studentët e tij.