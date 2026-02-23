SHBA-Iran drejt rifillimit të bisedimeve në Gjenevë mes tensioneve dhe kërcënimeve për sulme

Bisedimet mes Iranit dhe SHBA-së pritet të rifillojnë të enjten në Gjenevë, pavarësisht frikës për sulme të mundshme ushtarake dhe rritjes së pranisë amerikane në Lindjen e Mesme.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi për CBS News se ekziston një mundësi e mirë për një zgjidhje diplomatike lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Ai tha se Irani është duke përgatitur një draft-propozim për marrëveshje, me synim shmangien e përshkallëzimit ushtarak.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, konfirmoi se bisedimet do të rifillojnë në Gjenevë me një “shtysë pozitive” për të finalizuar një marrëveshje.
Araghchi paralajmëroi se në rast të një sulmi amerikan, Irani do të mbrojë veten dhe mund të shënjestrojë interesat amerikane në rajon. Megjithatë, ai theksoi se diplomacia mbetet rruga më e mundshme për zgjidhje.
Sipas mediave amerikane, Uashingtoni është i gatshëm të hyjë në negociata të detajuara nëse Teherani paraqet propozimin e tij brenda 48 orëve.
Në javët e fundit, SHBA-ja ka dërguar dy aeroplanmbajtëse dhe forca shtesë ajrore në Lindjen e Mesme, duke rritur presionin ndaj Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur pakënaqësi për mungesën e lëshimeve nga ana e Teheranit.
Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka zhvilluar konsultime të sigurisë për Iranin dhe mundësinë e një përplasjeje më të gjerë rajonale.
Vendet perëndimore dyshojnë se programi bërthamor i Iranit synon zhvillimin e armës atomike, akuzë që Teherani e mohon, duke këmbëngulur se pasurimi i uraniumit bëhet për qëllime civile. /mesazhi