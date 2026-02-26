SHBA-ja bllokon Venezuelën nga financimi i mbrojtjes së Maduros për akuzat e trafikimit të drogës

Administrata e Presidentit amerikan, Donald Trump, po e bllokon Venezuelën nga pagesa e tarifave ligjore të Presidentit të ndaluar Nicolas Maduro, ndërsa ai përballet me akuza për trafik droge në një gjykatë federale në New York, sipas dosjeve gjyqësore, transmeton Anadolu.
Duke argumentuar se ky veprim shkel të drejtën e klientit të tij për avokat, avokati i Maduros, Barry Pollack, tha se Thesari i SHBA-së fillimisht miratoi autorizimin e pagesës më 9 janar, por e revokoi atë disa orë më vonë “pa shpjegim”, raportoi CBS News të mërkurën.
“Qeveria e Venezuelës ka një detyrim të paguajë tarifat e Z. Maduros… dhe Z. Maduro nuk mund të përballojë ndryshe avokatin”, shkroi Pollack. Ai shto se Washingtoni po “ndërhyn në aftësinë e Z. Maduro për të mbajtur avokat dhe, për këtë arsye, në të drejtën e tij sipas Amendamentit të Gjashtë (të Kushtetutës) për avokat sipas zgjedhjes së tij”.
Maduro dhe zonja e parë Cilia Flores janë burgosur pa lirim me kusht që nga arrestimi i tyre më 3 janar, pasi ushtria amerikane i mori ata nga Venezuela.