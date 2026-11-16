SHBA-ja dhe 9 vende nënshkruajnë marrëveshjen për sigurinë e zinxhirëve të furnizimit që mbështesin IA-në

SHBA-ja dhe nëntë vende partnere nënshkruan marrëveshje të dielën për të forcuar sigurinë e teknologjive kritike dhe zinxhirëve të furnizimit që mbështesin inteligjencën artificiale (IA), njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit, transmeton Anadolu.
Deklarata e San Franciskos mbi bazat e sigurta të prosperitetit të qëndrueshëm u nënshkrua nga SHBA-ja, Australia, India, Izraeli, Japonia, Koreja e Jugut, Katari, Singapori, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Britania e Madhe.
Marrëveshja, e arritur nën iniciativën “Pax Silica” të udhëhequr nga SHBA-ja, synon të mbrojë teknologjitë e ndjeshme dhe infrastrukturën kritike të nevojshme për zhvillimin e sistemeve të avancuara të IA-se, përfshirë rrjetet e transportit, platformat dixhitale, infrastrukturën e energjisë dhe logjistikën.
Deklarata thekson se siguria ekonomike është thelbësore për sigurinë kombëtare dhe bën thirrje për reduktimin e varësive të tepërta nëpërmjet zinxhirëve të furnizimit të larmishëm dhe të besueshëm. Pjesëmarrësit ranë dakord gjithashtu të krijojnë grupe pune të fokusuara në politikat e inovacionit, miratimin e IA, bashkëpunimin në zinxhirin e furnizimit dhe sigurinë.
“Asnjë vend nuk mund të sigurojë themelet e epokës SI i vetëm”, tha Departamenti i Shtetit, duke iu referuar Super Inteligjencës. Gjermania, Suedia, Holanda dhe Komisioni Evropian pritet të nënshkruajnë deklaratën javën e ardhshme, raportoi “Financial Times”, duke cituar nënsekretarin e shtetit për Çështjet Ekonomike të SHBA-së, Jacob Helberg.
Marrëveshja vjen përpara takimit të planifikuar trepalësh midis presidentit amerikan Donald Trump, presidentit kinez Xi Jinping dhe presidentit rus Vladimir Putin të enjten në margjinat e Takimit të 33-të të Liderëve Ekonomik të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në Shenzhen të Kinës, mes tensioneve tregtare SHBA-Kinë.