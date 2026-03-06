SHBA-ja dhe Izraeli përdorën mbi 3.000 municione në 36 orët e para të ofensivës ndaj Iranit

Më shumë se 3.000 municione dhe ndërprerës të drejtuar me precizion u përdorën në 36 orët e para të ofensivës SHBA-Izrael kundër Iranit, duke zbuluar një dobësi të madhe në zinxhirin e furnizimit, transmeton Anadolu.
Vlerësimet nga Instituti Payne treguan se Irani lëshoi mbi 1.000 armë në të gjithë rajonin, duke përfshirë rreth 380 raketa balistike, 700 dronë Shahed dhe 50 raketa mbrojtëse ajrore, duke nxitur përpjekje për ndërprerje në shkallë të gjerë nga SHBA-ja, Izraeli dhe vendet e Gjirit që kanë qenë shënjestra të sulmeve hakmarrëse iraniane.
Gjatë fazës hapëse të fushatës, forcat amerikane përdorën një gamë të gjerë armësh sulmuese, duke përfshirë 210 bomba të drejtuara me precizion JDAM, 120 raketa lundrimi Tomahawk, 120 dronë me kosto të ulët dhe 90 raketa anti-rrezatim AGM-88 që synonin sistemet iraniane.
Forcat izraelite kryen gjithashtu sulme të gjera, duke përdorur rreth 280 bomba të drejtuara nga Spice, 140 komplete bombash inteligjente, 70 raketa supersonike Rampage dhe 50 raketa lundruese ose raketa të lëvizshme Delilah, sipas vlerësimeve.
Sistemet mbrojtëse u përdorën gjithashtu gjerësisht për të kapur sulmet iraniane. SHBA-ja qëlloi afërsisht 180 interceptorë detarë SM-2/SM-3/SM-6, 90 raketa Patriot PAC-2/PAC-3 dhe 40 interceptorë THAAD, ndërsa Izraeli vendosi 70 interceptorë Iron Dome Tamir, 40 raketa Arrow dhe 35 interceptorë David’s Sling.
Partnerët rajonalë morën pjesë gjithashtu në përpjekjet e mbrojtjes ajrore, me shtetet e Gjirit që lëshuan rreth 250 interceptorë Patriot PAC-3 dhe 30 raketa THAAD, treguan vlerësimet.
Shkëmbimi intensiv i raketave dhe dronëve nënvizoi një sfidë më të gjerë strategjike, sipas lajmeve të medias. Ndërsa sistemet mbrojtëse kanë kapur kryesisht sulmet hyrëse, kostoja dhe vëllimi i municioneve të përdorura po ushtrojnë një barrë të konsiderueshme në zinxhirët e furnizimit perëndimor.
Mbushja e këtyre arsenaleve nuk është vetëm një sfidë financiare, por edhe një çështje e zinxhirit të furnizimit e lidhur me mineralet kritike, duke përfshirë kobaltin, tungstenin dhe elementët e rrallë të tokës që janë thelbësorë për sistemet e udhëzimit, elektronikën dhe motorët e raketave.
Shumë prej këtyre materialeve vijnë nga furnizues të kufizuar, me Kinën që dominon disa tregje kryesore mineralesh, duke ngritur shqetësime se konflikti i zgjatur mund të ekspozojë dobësitë në kapacitetin prodhues të mbrojtjes perëndimore.