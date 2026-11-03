SHBA-ja do të kërkojë fonde shtesë nga NATO-ja për një program armatimesh që mbështet Ukrainën

SHBA-ja po përgatitet t’u kërkojë aleatëve të NATO-s të sigurojnë fonde shtesë për një program kyç të dorëzimit të armëve në mbështetje të Ukrainës ndërsa Washingtoni kërkon të mbyllë një boshllëk financimi shumë miliarda dollarësh mes ndihmës së tij të vazhdueshme ushtarake për Kievin, raportoi Bloomberg të hënën, transmeton Anadolu.
Njerëz të njohur me diskutimet thanë për Bloomberg se kërkesa mund të vijë sa më shpejt këtë muaj dhe do të kërkojë kontribute shtesë në Listën e Kërkesave me Prioritet të NATO-s për Ukrainën (PURL), një nismë që lejon vendet aleate të financojnë blerjen e armëve të prodhuara nga SHBA-ja për Ukrainën.
Sipas raportit, SHBA-ja u ka sinjalizuar tashmë disa aleatëve të NATO-s se synon të kërkojë fonde shtesë. Megjithatë, shuma e saktë që Washingtoni planifikon të kërkojë mbetet e paqartë. Burimet, të cilat folën në kushte anonimiteti sepse po diskutonin për diskutime private, thanë se programi përballet me mungesë financimi prej rreth 2 miliardë dollarësh për paketat e armëve që tashmë kanë marrë miratimin.
Pavarësisht boshllëkut të financimit, SHBA-ja ka vazhduar dërgimin e armëve në Ukrainë përpara se të marrin kontributet e plota financiare nga aleatët e saj. Mungesa mund të rritet më tej nëse Pentagoni autorizon dërgesat shtesë të armëve, thanë personat.
PURL është bërë komponent qendror i përpjekjeve të NATO-s për të forcuar aftësitë ushtarake të Ukrainës. Sipas marrëveshjes, aleatët pjesëmarrës kontribuojnë para për blerjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake të SHBA-së, të cilat më pas i dorëzohen Kievit.
Dërgesat e mëparshme përmes iniciativës kanë përfshirë sisteme kritike të mbrojtjes ajrore dhe pajisje të tjera ushtarake të nevojshme nga forcat ukrainase në mes të luftës së vazhdueshme të Rusisë. Kërkesa e planifikuar për financim sinjalizon se mbështetja ushtarake e SHBA-së për Ukrainën vazhdon pavarësisht tensioneve politike midis presidentit Donald Trump dhe homologut të tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Sipas Bloomberg-ut, Pentagoni ka ruajtur dërgesat e armëve edhe pse kontributet aleate kanë luftuar për të mbajtur ritmin me rrjedhën e pajisjeve ushtarake amerikane.