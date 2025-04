SHBA-ja do të kontrollojë mediat sociale të imigrantëve për aktivitet “antisemitik”

SHBA-ja do të fillojë të kontrollojë aktivitetin e mediave sociale të imigrantëve për përmbajtje “antisemitike”, si pjesë e një politike të re që mund të çojë në refuzime të vizave ose lejeqëndrimit, njoftoi Shërbimi i Shtetësisë dhe Emigracionit i SHBA-së (USCIS), transmeton Anadolu.

Duke hyrë në fuqi menjëherë, ekzaminimet do të zbatohen për individët që aplikojnë për statusin e rezidentit të përhershëm të ligjshëm, studentët e huaj dhe ata të lidhur me institucionet arsimore që autoritetet amerikane thonë se janë të lidhura me aktivitet të dyshuar antisemitik.

Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) tha se masa është për të forcuar sigurinë kombëtare dhe për të luftuar një kërcënim në rritje nga individët që mbështesin dhunën “antisemitike” ose “organizatat terroriste”.

“Nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara për pjesën tjetër të simpatizantëve terroristë të botës dhe ne nuk jemi të detyruar t’i pranojmë ose t’i lëmë të qëndrojnë këtu”, tha në një deklaratë ndihmëssekretarja e DHS-së për Çështjet Publike, Tricia McLaughlin.

“Sekretarja (Kristi) Noem e ka bërë të qartë se kushdo që mendon se mund të vijë në Amerikë dhe të fshihet pas Amendamentit të Parë për të mbrojtur dhunën antisemitike dhe terrorizmin, mendojeni përsëri. Nuk jeni të mirëpritur këtu”, shtoi ajo.

Departamenti identifikoi grupe duke përfshirë Hamasin, Xhihadin Islamik Palestinez, Hezbollahun dhe Houthitë e Jemenit si organizata terroriste “antisemitike”. Aktiviteti që mbështet këto grupe mund të shkaktojë pasoja imigracioni, tha ai.

Masa vjen pas një sërë urdhrash ekzekutivë të lëshuar nga presidenti Donald Trump, duke përfshirë një që synon të luftojë antisemitizmin, i cili hodhi bazën për dëbimin e studentëve të huaj të përfshirë në protestat propalestineze në kampuset universitare.

Ajo vjen gjithashtu në mes të një përndjekjeje më të gjerë nga administrata Trump ndaj studentëve dhe profesorëve propalestinezë, duke përfshirë ndalimin e fundit të Rumeysa Ozturkut, një studente turke doktorate në Universitetin Tufts, dhe të Mahmoud Khalilit, një aktivist palestinez dhe i diplomuar në Universitetin Columbia.

Grupe të të drejtave dhe avokatë kanë thënë se veprimet shkelin mbrojtjen e Amendamentit të Parë, duke theksuar se administrata po synon individë për shprehje të qëndrimeve politike.