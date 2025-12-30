SHBA-ja do të mund të refuzojë kërkesat për azil me arsyetimin se ato “kërcënojnë shëndetin publik”

Një rregullore e re që parashikon refuzimin e kërkesave për azil dhe kërkesave për mosdeportim në SHBA me arsyetimin se individët “përbëjnë kërcënim për sigurinë e SHBA-së për shkak të emergjencave specifike të shëndetit publik” do të hyjë në fuqi nesër, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së (USCIS), masa të reja po shtohen në politikat e emigracionit të administratës së presidentit Donald Trump.
Një vendim përfundimtar, i botuar për herë të parë në vitin 2020, por data e hyrjes në fuqi e të cilit u shty vazhdimisht, është botuar në formën e tij të përditësuar në Regjistrin Federal.
Në përputhje me rrethanat, kërkesat për azil dhe kërkesat për mosdeportim mund të refuzohen me arsyetimin se individët “përbëjnë kërcënim për sigurinë e SHBA-së për shkak të emergjencave specifike të shëndetit publik”.
Rregullorja e përditësuar do të hyjë në fuqi nesër.
Pas sulmit të 26 nëntorit pranë Shtëpisë së Bardhë, në të cilin u qëlluan dy anëtarë të Gardës Kombëtare, administrata Trump më 2 dhjetor pezulloi të gjitha kërkesat për azil dhe kërkesat për ndihmë për emigracionin nga qytetarët e 19 vendeve të klasifikuara si “me rrezik të lartë”.
USCIS njoftoi gjithashtu se, duke filluar nga 5 dhjetori, periudha e vlefshmërisë së lejeve të punës për refugjatët në vend do të reduktohet nga 5 vjet në 18 muaj.