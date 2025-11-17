SHBA-ja godet një anije që dyshohet se transportonte drogë në Paqësorin Lindor

Komanda Jugore e Ushtrisë së SHBA-së (SOUTHCOM) njoftoi se ka sulmuar një anije që dyshohet se transportonte drogë në Paqësorin Lindor, duke vrarë tre persona, transmeton Anadolu.
SOUTHCOM postoi pamjet e momentit kur anija, që dyshohet se mbante drogë në Paqësorin Lindor, u godit në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
Postimi i komandës pretendon se sulmi i kryer me urdhër të sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, vrau tre persona në anije dhe se anija po vepronte për një grup të shpallur nga SHBA-ja si organizatë terroriste.
Pretendohet se anija që dyshohet se ishte e përfshirë në kontrabandën e drogës, u godit në ujërat ndërkombëtare.
– Urdhri ekzekutiv i Trumpit
Presidenti i SHBA-së, Trump, në një urdhër ekzekutiv urdhëroi përdorimin në rritje dhe më efektiv të ushtrisë për të luftuar kartelet e drogës të Amerikës Latine.
Në këtë kontekst, SHBA-ja dërgoi një forcë detare të përbërë nga nëndetëse dhe anije luftarake pranë brigjeve të Venezuelës në fund të gushtit ndërsa sekretari i Mbrojtjes, Hegseth tha se ushtria amerikane ishte gati për operacione në Venezuelë, përfshirë ndryshimin e regjimit.
Sulmet e fundit të ushtrisë amerikane ndaj anijeve në Karaibe dhe Oqeanin Paqësor, të dyshuara për kontrabandë droge dhe shënjestrimi i drejtpërdrejtë i njerëzve në bord, kanë nxitur reagime në bashkësinë ndërkombëtare për “vrasje jashtëgjyqësore”.