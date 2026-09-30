SHBA-ja heq Sirinë nga lista e ndalimit të eksporteve të armëve sipas politikës së rishikuar tregtare të mbrojtjes

SHBA-ja njoftoi të mërkurën se ka hequr ndalimin e përgjithshëm dhe afatgjatë për eksportet e armëve drejt Sirisë, duke hapur rrugën për shqyrtimin rast pas rasti të shitjeve të pajisjeve të mbrojtjes dhe shërbimeve të sigurisë ndaj Damaskut, transmeton Anadolu.
“Departamenti i Shtetit po ndryshon Rregulloret e Trafikut Ndërkombëtar të Armëve (ITAR) për ta hequr Sirinë nga lista e vendeve që i nënshtrohen një politike refuzimi për licencat dhe miratimet e tjera”, tha Departamenti në një njoftim publik të botuar në Regjistrin Federal. Rregulli administrativ hyn zyrtarisht në fuqi të enjten.
Ndryshimi rregullator zbaton një vendim të autorizuar më 19 gusht nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio, i cili miratoi një kuadër të rishikuar për tregtinë e mbrojtjes, duke u mundësuar autoriteteve të vlerësojnë individualisht aplikimet për pajisje ushtarake dhe transaksione për shërbime sigurie që dërgohen në ose vijnë nga Siria.
Ndryshimi rregullator vjen në një kohë kur administrata Trump po lëviz drejt normalizimit të marrëdhënieve diplomatike dhe tregtare me Sirinë, pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024.
Më parë, Uashingtoni i dha fund sanksioneve gjithëpërfshirëse ekonomike dhe e hoqi Damaskun nga lista e Shteteve Sponsorizuese të Terrorizmit, si pjesë e një strategjie të angazhimit të kushtëzuar me udhëheqjen e re të drejtuar nga presidenti Ahmed al-Sharaa.