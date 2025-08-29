SHBA-ja ua ndalon pjesëmarrjen zyrtarëve palestinezë në AP-OKB, ndërsa disa vende përgatiten ta njohin Palestinën

Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar zyrtarët palestinezë të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (UNGA) muajin e ardhshëm në New York, një veprim që vjen ndërsa disa vende perëndimore po përgatiten të njohin shtetin palestinez, transmeton Anadolu.
“Sipas ligjit amerikan, Sekretari i Shtetit Marco Rubio po refuzon dhe po revokon vizat për anëtarët e Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO) dhe Autoritetit Palestinez (AP) para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që po afrohet”, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë të premten.
Agjencia akuzoi PLO-në dhe AP-në se kanë dështuar të heqin dorë nga terrorizmi, kanë nxitur dhunë dhe kanë ndjekur “fushata juridike ndërkombëtare” përmes Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GjNP) dhe Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND).
Departamenti i Shtetit më 31 korrik vendosi sanksione ndaj PLO-së dhe AP-së, duke ua mohuar vizat anëtarëve të tyre për në SHBA. Megjithatë, Washingtoni kohët e fundit i hoqi sanksionet ndaj kolonëve izraelitë të dhunshëm të akuzuar për sulme ndaj palestinezëve.
Ky veprim erdhi ndërsa Franca, Britania, Kanadaja dhe Australia kanë shpallur planet për të njohur një shtet palestinez në Asamblenë e Përgjitshme të ardhshme të OKB-së, duke iu bashkuar mbi 140 vendeve që tashmë e kanë bërë këtë.
Zyrtarët palestinezë më parë i kanë kritikuar sanksionet amerikane, duke thënë se ato janë një “përgjigje ndaj arritjeve të rëndësishme dhe të njëpasnjëshme të diplomacisë palestineze”.