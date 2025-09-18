SHBA-ja vendos veto ndaj projekt-rezolutës së KS-OKB-së që kërkon armëpushim dhe qasje të plotë në ndihmë për Gazën

SHBA-ja ka vendosur veto ndaj një projekt-rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) që kërkonte një “armëpushim të menjëhershëm, të pakushtëzuar dhe të përhershëm” në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Projekt-rezoluta shprehu “shqetësim të thellë për zgjerimin e vazhdueshëm të operacionit ushtarak në Gaza nga Izraeli dhe për thellimin e vuajtjeve të civilëve si rezultat”.
Duke u bërë thirrje autoriteteve izraelite që të tërheqin menjëherë vendimin e tyre për ta çuar më tej operacionin e tyre ushtarak në Gaza, projekt-rezoluta gjithashtu hodhi poshtë “çdo përpjekje për ndryshim demografik ose territorial” në enklavën palestineze.
Danimarka propozoi projekt-rezolutën në emër të dhjetë anëtarëve të zgjedhur të KS-OKB-së, respektivisht Algjeria, Danimarka, Greqia, Guajana, Pakistani, Panamaja, Koreja e Jugut, Sierra Leone, Sllovenia dhe Somalia. Projekt-rezoluta mori 14 vota në favor.
“Sot do të ndërmarrim veprime për një rezolutë të rëndësishme. Ajo përqendrohet në tre kërkesa urgjente dhe të menjëhershme, kërkesa që shumë shtete anëtare i kanë bërë vazhdimisht, as më shumë dhe as më pak”, tha para votimit Christina Markus Lassen, e dërguara e Danimarkës në OKB.
Ajo tha se qëllimi i vetëm i kësaj rezolute është “të lehtësojë vuajtjet dhe të kontribuojë në përfundimin e kësaj lufte të neveritshme”.
Zëvendësja e të dërguarit të posaçëm presidencial të SHBA-së për Lindjen e Mesme, Morgan Ortagus, tha se “kundërshtimi i Washingtonit ndaj kësaj rezolute nuk do të vijë si befasi”.
Duke pretenduar se projekt-rezoluta “nuk arrin të njohë realitetin në terren se ka pasur një rritje domethënëse në fluksin e ndihmës humanitare”, Ortagus vazhdimisht shprehu mbështetje për Izraelin dhe kundërshtoi raportet e OKB-së për urinë në Gaza.
Duke shprehur “alarm të thellë nga raporti i IPC-së që konfirmon se uria po ndodh aktualisht në rajonin e Gazës dhe parashikohet të zgjerohet në rajonet Deir al-Balah dhe Khan Younis deri në fund të shtatorit”, dokumenti më tej “dënoi fuqishëm çdo përdorim të urisë së civilëve si metodë lufte”.
Duke kërkuar që Izraeli të heq “menjëherë dhe pa kushte” të gjitha kufizimet humanitare në Gaza, projekt-rezoluta gjithashtu theksoi nevojën për të siguruar “shpërndarje të sigurt dhe të papenguar për popullsinë që ka nevojë për një ndihmë të tillë”.
Më tej, dokumenti përsëriti thirrjet për “lirimin e menjëhershëm, me dinjitet dhe pa kushte të të gjithë pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe grupet e tjera”.
Më parë, SHBA-ja ka vënë veton ndaj pesë projekt-rezolutave të KS-OKB-së që kërkonin një armëpushim urgjent në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023, me rezolutën e fundit duke u bërë gjashtë.
Lufta e vazhdueshme e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 65 mijë palestinezë që nga tetori i vitit 2023 dhe ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një uri të rëndë.
Izraeli gjithashtu po përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.