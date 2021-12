SHBA, këtë vit janë ekzekutuar 11 të dënuar me vdekje

Në raportin vjetor të publikuar nga Qendra Informative e Dënimeve me Vdekje, Gjykata e Lartë u kritikua ashpër se i dha “dritën e gjelbër” vendimeve të ekzekutimit.

Thuhet se numri i ekzekutimeve ka rënë në mënyrë të vazhdueshme pasi ka arritur në 98 në vitin 1999 ndërsa është theksuar se kjo shifër ka arritur nivelin më të ulët në vitin 1988.

Edhe pse dënimi federal me vdekje u pezullua menjëherë pasi erdhi në detyrë Joe Biden erdhi, i cili kundërshton dënimin me vdekje. Dënimi me vdekje vazhdon të zbatohet në disa shtete.

Megjithëse shtetet vazhdojnë të heqin dënimin me vdekje, ekzekutimet shihen kryesisht në shtetet jugore. Deri më sot, vetëm 23 shtete e kanë përjashtuar ligjin e dënimit me vdekje.

Në 2021, 3 të burgosur në Teksas dhe 2 në Oklahoma dhe nga një dënim me vdekje janë ekzekutuar në Alabama, Mississippi dhe në Missouri.

Tre persona janë ekzekutuar në kuadër të ekzekutimeve federale të dhëna nga administrata e ish-presidentit, Donald Trump.

Nga ana tjetër, thuhet se 6 nga 11 të burgosurit e ekzekutuar në vitin 2021 ishin persona me ngjyrë. /aa