SHBA mbetet në qëndrimin se akuzat për gjenocid kundër Izraelit janë “të pabaza”, edhe pasi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) dha një vendim të përkohshëm që lejoi që rasti të vazhdojë, raporton Anadolu.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se SHBA-ja njeh “rolin jetik të GJND-së në zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve”, duke pohuar se administrata amerikane “e ka bërë të qartë vazhdimisht se Izraeli duhet të marrë të gjitha hapat e mundshëm për të minimizuar dëmtimin e civilëve, për të rritur rrjedhën e ndihmës humanitare dhe për të adresuar retorikën e çnjerëzorimit”.

“Ne vazhdojmë të besojmë se pretendimet për gjenocid janë të pabaza dhe theksojmë se gjykata nuk bëri një konkluzion për gjenocidin, apo nuk bëri thirrje për një armëpushim në vendimin e saj dhe se ajo bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të pakushtëzuar të të gjithë pengjeve të mbajtura nga Hamasi”, tha zëdhënësi në deklaratë, duke iu përgjigjur pyetjeve të Anadolu-t.

“Vendimi i gjykatës është gjithashtu në përputhje me pikëpamjen tonë se Izraeli ka të drejtë të ndërmarrë veprime për të siguruar që sulmet terroriste të 7 tetorit të mos përsëriten, në përputhje me ligjin ndërkombëtar”, shtuan ata.

SHBA do të vazhdojë të monitorojë procedurat e gjykatës ndërsa vazhdon rasti.

Gjykata urdhëroi Izraelin të merrte “të gjitha masat brenda fuqisë së tij” për të parandaluar aktet e gjenocidit në Gaza, por dështoi të urdhërojë armëpushim.

Afrika e Jugut paraqiti rastin e gjenocidit kundër Izraelit në GJND në fund të muajit të kaluar dhe i kërkoi asaj të jepte masa urgjente për t’i dhënë fund gjakderdhjes në Gaza, ku më shumë se 26 mijë palestinezë janë vrarë që nga 7 tetori. Shumica dërrmuese e të vdekurve të konfirmuar, afërsisht dy të tretat, kanë qenë gra dhe fëmijë.

Mijëra të tjerë supozohen të vdekur nën rrënoja pasi lufta e Izraelit shkatërroi një pjesë të gjerë të enklavës bregdetare.

“Të paktën disa nga veprimet dhe mosveprimet e pretenduara nga Afrika e Jugut se janë kryer nga Izraeli në Gaza duket se janë në gjendje të bien brenda dispozitave të Konventës (së Gjenocidit)”, thanë gjyqtarët.

Konventa e Gjenocidit e vitit 1948 e përkufizon gjenocidin si “akte të kryera me qëllim për të shkatërruar, tërësisht ose pjesërisht, një grup kombëtar, etnik, racor ose fetar”.

Aktet e gjenocidit përfshijnë vrasjen e anëtarëve të grupit, shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore ose mendore për anëtarët e grupit dhe shkaktimin e qëllimshëm të kushteve të jetës që llogariten të sjellin shkatërrimin e plotë ose pjesërisht të grupit.

Lidhur me bllokimin e ndihmës dhe shërbimeve humanitare, gjykata me bazë në Hagë tha se Izraeli “duhet të marrë masa të menjëhershme dhe efektive për të mundësuar ofrimin e shërbimeve bazë të nevojshme urgjentisht dhe ndihmës humanitare për të adresuar kushtet e pafavorshme të jetës me të cilat përballen palestinezët në Rripin e Gazës”.

Izraeli ka mohuar prej kohësh akuzat për gjenocid në lidhje me luftën e tij në Gaza, ndërsa Hamasi përshëndeti vendimin e përkohshëm, duke i kërkuar komunitetit ndërkombëtar ta detyrojë Izraelin ta zbatojë vendimin.