SHBA, policia shpërndan kampin mbështetës të Palestinës në Universitetin e Michiganit

Policia në shtetin amerikan të Michiganit hoqi kampin e ngritur nga studentët e Universitetit të Michiganit në mbështetje të Palestinës, transmeton Anadolu.

Studentët e Universitetit të Michiganit vazhduan mbështetjen e tyre për Palestinën me kampin e solidaritetit që ata ngritën për të kërkuar që universiteti të përfundojë investimet e tij të lidhura me Izraelin.

Policia hyri në kampus dhe ndërhyri në protestat në mbështetje të Palestinës dhe shpërndau zonën e kampit. Pasi u hoqën tendat në kampus, ndërtesat përreth zonës u mbyllën dhe disa studentë që erdhën për të studiuar u kthyen.

Rektori i Universitetit, Santa Ono, në deklaratën e tij argumentoi se kampi përbënte “kërcënim për sigurinë”.

– Protesta në mbështetje të Palestinës në universitetet amerikane

Mbështetja e studentëve palestinezë në Universitetin Columbia në SHBA filloi një protestë ulur në kopshtin e kampusit në mes të prillit për të protestuar ndaj investimeve financiare të vazhdueshme të shkollës në kompanitë që mbështesin sulmet dhe pushtimin e Izraelit në Gaza.

Arrestimi i 108 personave gjatë protestave në Universitetin Columbia ndezi diskutime për kufizimet e “lirisë së shprehjes” që filluan kundër studentëve palestinezë në universitetet në SHBA pas 7 tetorit 2023, dhe rreth 3 mijë persona u arrestuan në demonstratat që u përhapën në universitete të tjera në të gjithë vendin.

Më pas, demonstratat në SHBA morën një kthesë globale, duke u përhapur me shpejtësi në universitetet në Evropë dhe në mbarë botën.

🚨BREAKING: Police pepper spray students peacefully camping for Gaza at the University of Michigan.

Credit: TAHRIRumich pic.twitter.com/tY0tUhC2sS

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 21, 2024