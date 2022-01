SHBA: Rusia ka futur grupe për operacione çorientimi në Ukrainë për të pushtuar këtë vend

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Jen Psaki pohoi se Rusia kishte vendosur më parë disa grupe për të kryer operacione çorientimi në lindje të Ukrainës, në mënyrë që të përgatiste terrenin për pushtimin e këtij vendi.

Zëdhënësja Psaki, vlerësoi tensionin mes Rusisë dhe Ukrainës dhe situatën e fundit në konferencën e saj të përditshme për shtyp.

Duke konfirmuar pretendimin e një zyrtari amerikan që bëri një deklaratë për CNN, Psaki tha: “Ne kemi informacion se Rusia tashmë ka vendosur disa nga agjentët e saj në rajon për të kryer operacione çorientimi në lindje të Ukrainës”.

Duke argumentuar se Rusia planifikoi operacionet në fjalë për të përgatitur terrenin për pushtimin e Ukrainës, ajo tha: “Ne e kemi parë këtë më parë, e kemi parë përpara vitit 2014. Këto përfshijnë akte sabotimi dhe akuzën se Ukraina po përgatitet të sulmojë forcat ruse.”

Duke argumentuar se agjentët e pretenduar ishin njerëz të trajnuar posaçërisht për luftën urbane, Psaki pohoi gjithashtu se Moska po dezinformonte për Ukrainën përmes kanaleve të mediave sociale.

Psaki gjithashtu pretendoi se ushtria ruse mund të nisë një pushtim të Ukrainës midis mesit të janarit dhe mesit të shkurtit.

Ndërkohë, zëdhënësi i Departamentit amerikan të Mbrojtjes, John Kirby konfirmoi gjithashtu në një konferencë të përditshme për shtyp se Rusia kishte vendosur agjentët e saj në lindje të Ukrainës për të kryer një “operacion çorientues” në Ukrainë.

I pyetur pse ky informacion nuk iu komunikua privatisht Moskës, por u bë publik drejtpërdrejt, Kirby tha: “Menduam se ishte e rëndësishme të shprehnim qartë atë që pamë. Ne menduam se njohja e lojës së Rusisë dhe mënyra se si ajo do të reflektonte në deklaratat e shtetit rus dhe në mediat sociale ruse do të ishte në interes të publikut amerikan dhe opinionit publik botëror. Prandaj, nëse diçka e tillë ndodh, do të bëhet lehtësisht e qartë se për çfarë lloj mashtrimi dhe përpjekjeje për përgatitjen e tokës bëhet fjalë.” /trt