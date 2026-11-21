Një juri federale në Kaliforni ka shpallur fajtor një 30-vjeçar për shkaktimin e një zjarri që u shndërrua në zjarrin vdekjeprurës Palisades në Los Angeles në vitin 2025, raportuan mediat të premten, transmeton Anadolu.
Sipas NBC News, Jonathan Rinderknecht u shpall fajtor për shkatërrim të pronës me anë të zjarrit dhe zjarrvënie që prek pronat e përdorura në tregtinë ndërshtetërore.
Seanca për shqiptimin e dënimit është caktuar për 17 mars, ndërsa prokurorët thanë se ai përballet me një dënim prej pesë deri në 40 vjet burgim.
Zjarri Palisades, i cili shpërtheu më 7 janar 2025, shkaktoi vdekjen e 12 personave dhe shkatërroi mijëra objekte.
Flakët përfshinë një sipërfaqe prej rreth 36,6 miljesh katrore, shkatërruan 6.837 shtëpi, biznese dhe objekte të tjera, si dhe shkaktuan dëme të vlerësuara në 25 miliardë dollarë.
Prokurorët pretenduan se Rinderknecht shkaktoi një zjarr më të vogël në një zonë me shkurre, të njohur si zjarri Lachman, në ditën e Vitit të Ri 2025.
Megjithëse zjarrfikësit fillimisht arritën t’i shuanin flakët, zjarri vazhdoi të digjej në mënyrë të fshehtë nën tokë, përpara se erërat e forta Santa Ana ta riaktivizonin një javë më vonë.
Gjatë gjyqit, prokurorët paraqitën pamje nga kamerat e sigurisë, të dhëna për vendndodhjen GPS dhe prova të ADN-së nga një çakmak i lidhur me Rinderknecht.
Mbrojtja e tij argumentoi se askush nuk e kishte parë duke shkaktuar zjarrin dhe se vendi ku kishte rënë zjarri fillestar ishte cenuar përpara se hetuesit ta siguronin atë.
Gjyqi i parë ndaj Rinderknecht përfundoi pa një vendim në qershor, pasi anëtarët e jurisë nuk arritën të merrnin një vendim unanim.
“Pyetja në atë kohë ishte se kush ishte përgjegjës. Tani e kemi përgjigjen për këtë pyetje”, tha prokurori i parë ndihmës i SHBA-së, Bill Essayli, pas shpalljes së vendimit.
Anëtarja e Këshillit Bashkiak të Los Angelesit, Traci Park, tha se dënimi nuk mund ta zhbëjë shkatërrimin e shkaktuar nga zjarri.
“Asnjë drejtësi e dhënë në sallën e gjyqit nuk do të mund ta zhbëjë dëmin e shkaktuar”, tha ajo.