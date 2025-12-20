SHBA shtyn për armëpushim në luftën civile të Sudanit, ndërsa dhuna përshkallëzohet në Kordofan

Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar thirrjet për një armëpushim në luftën civile të Sudanit, ndërsa dhuna është përshkallëzuar në rajonin strategjik të Kordofanit, në pjesën qendrore të vendit.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, paralajmëroi se të gjitha palët e përfshira në konflikt do të përballen me “dënim të qëndrueshëm” ndërkombëtar nëse vazhdojnë luftimet dhe shkeljet ndaj civilëve.
Lufta mes ushtrisë sudaneze dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë ka shkaktuar mijëra viktima dhe miliona të zhvendosur, ndërsa përkeqësimi i situatës në Kordofan po rrit shqetësimet për një katastrofë edhe më të madhe humanitare. SHBA u ka bërë thirrje palëve të ndalojnë menjëherë dhunën dhe të rikthehen në dialog politik. /mesazhi