SHBA tërheq trupa nga bazat në Gjirin Persik, Irani paralajmëron: “Të gjitha asetet amerikane janë objektiva”

Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr një pjesë të trupave të tyre nga disa baza ushtarake në rajonin e Gjirit Persik, mes rritjes së tensioneve me Iranin dhe frikës për një përshkallëzim të mundshëm ushtarak.
Raportohet se lëvizjet përfshijnë ripozicionim forcash nga baza të rëndësishme në rajon, përfshirë Katarin dhe Bahreinin, si masë parandaluese për mbrojtjen e personelit dhe aseteve amerikane.
Ndërkohë, autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se në rast të një sulmi kundër Iranit, “të gjitha asetet dhe bazat amerikane në rajon do të konsiderohen objektiva legjitime”. Teherani ka theksuar se SHBA do të mbajë përgjegjësi për çdo pasojë që mund të vijë nga një përballje e tillë.
Tensionet mes dy vendeve janë rritur për shkak të çështjes së programit bërthamor iranian dhe mungesës së përparimit në negociatat diplomatike. Situata ka shtuar shqetësimet për destabilizim më të gjerë në Lindjen e Mesme, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po bën thirrje për përmbajtje dhe rikthim në dialog. /mesazhi