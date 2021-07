SHBA u largua nga baza ajrore Bagram natën pa njoftim, thotë komandanti afgan

Ushtria amerikane u largua nga fusha ajrore Bagram – baza e saj kryesore në Afganistan – natën pa i njoftuar afganët, tha komandanti i ri i bazës.

Gjenerali Asadullah Kohistani i tha BBC se SHBA u largua nga Bagram në 03:00 me orën lokale të premten dhe se ushtria Afgane e zbuloi disa orë më vonë.

Bagrami gjithashtu përmban një burg dhe thuhet se ka deri në 5,000 të burgosur talibanë në objekt.

Talibanët kanë përparuar me shpejtësi në Afganistan ndërsa trupat amerikane tërhiqen.

Gjenerali Kohistani tha të hënën se forcat afgane po prisnin që talibanët të sulmonin Bagramin.

Duke folur para gazetarëve në bazën ajrore, ai tha se tashmë po merrte raporte që grupi po bënte “lëvizje në zonat rurale” afër.

“E dini, nëse krahasojmë veten me amerikanët, është një ndryshim i madh,” tha Gjeneral Kohistani. “Por sipas aftësive tona … ne po përpiqemi të bëjmë më të mirën dhe sa më shumë të jetë e mundur të sigurojmë dhe t’i shërbejmë të gjithë njerëzve.”

SHBA njoftoi të premten se kishte liruar Bagramin, duke përfunduar me sukses fushatën e saj ushtarake në Afganistan përpara datës zyrtare të përfundimit të 11 Shtatorit, të njoftuar nga Presidenti Joe Biden më parë këtë vit.

I pyetur nga Associated Press në lidhje me tërheqjen natën vonë nga baza, zëdhënësi ushtarak amerikan koloneli Sonny Leggett iu referua një deklarate të lëshuar javën e kaluar që tha se forcat amerikane kishin bashkërenduar largimin e tyre nga baza të ndryshme me udhëheqësit afganë.

Javët e fundit i kemi parë Talibanët të rimarrin me shpejtësi vendin ndërsa trupat Amerikane largohen, duke kapur rrethet rurale dhe periferitë e disa qyteteve më të mëdha Afgane. /mesazhi.com