SHBA vendos sanksione ndaj komandantëve të RSF për mizoritë në Darfur, rriten paralajmërimet për gjenocid

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj tre komandantëve të lartë të Forcave të Reagimit të Shpejtë (RSF), për shkak të akuzave për krime lufte gjatë rrethimit të qytetit Al Fasher në rajonin e Darfurit.
Sipas Uashingtonit, figurat e sanksionuara dyshohen për përfshirje në sulme ndaj civilëve, zhvendosje të detyruara dhe shkelje të rënda të të drejtave të njeriut gjatë përleshjeve të vazhdueshme në Sudan.
Paralajmërime nga OKB për rrezik gjenocidi
Hetues të Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar se dhuna në Darfur “mbart shenja të qarta të gjenocidit”, duke përmendur sulme sistematike ndaj komuniteteve etnike, vrasje masive dhe shkatërrim të fshatrave.
Qyteti Al Fasher, një nga qendrat kryesore në Darfur, është përballur me rrethim dhe bombardime të vazhdueshme, duke përkeqësuar situatën humanitare dhe duke detyruar mijëra familje të largohen nga shtëpitë e tyre.
Konflikti në Sudan
Luftimet në Sudan kanë shpërthyer mes ushtrisë sudaneze dhe forcave paramilitare RSF, duke shkaktuar mijëra viktima dhe një krizë të thellë humanitare.
Sanksionet amerikane përfshijnë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e transaksioneve financiare me individët e përfshirë, si dhe kufizime udhëtimi.
Zyrtarët amerikanë kanë theksuar se përgjegjësit për krime kundër civilëve do të mbajnë përgjegjësi, ndërsa komuniteti ndërkombëtar përballet me thirrje në rritje për të ndërmarrë veprime më të forta për të ndalur dhunën dhe për të mbrojtur popullsinë civile në Darfur. /mesazhi