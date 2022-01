SHBA, vrasësit e 25-vjeçarit Ahmaud Arbery dënohen me burgim të përjetshëm

Një gjykatës në shtetin amerikan Georgia dënoi të premten tre të bardhë me burgim të përjetshëm për vrasjen e Ahmaud Arbery-t në vitin 2020, raporton Anadolu Agency (AA).

Gjykatësi Timothy Walmsley dënoi Gregory McMichael-in dhe djalin e tij Travis McMichael me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht.

Fqinji i tyre, William “Roddie” Bryan, u dënua me burgim të përjetshëm me mundësinë e lirimit me kusht. Ai ka mundësinë të largohet më herët pas 30 vitesh, pasi ky është dënimi minimal për vrasje sipas ligjeve të shtetit Georgia.

McMichaels qëndronin ulur në sallën e gjyqit kokulur ndërsa gjyqtari Walmsley lexoi vendimin me zë të lartë.

Walmsley tha se babait dhe djalit McMichael iu dha dënimi më i ashpër i disponueshëm, pjesërisht për shkak të fjalëve dhe veprimeve të tyre të pakëndshme të regjistruara në video.

“Ishte një skenë e tmerrshme, vërtet e tmerrshme”, tha gjykatësi për pjesën e videos së regjistruar në celular ku shihet vetëm vrasja dhe ku McMichael gjithashtu i drejton një armë gjahu Arbery-t rreth gjashtë deri në shtatë metra larg.

Ai theksoi se Arbery u “gjuajt, u qëllua dhe u vra sepse individë nga kjo sallë gjyqi morën drejtësinë dhe ligjin në duart e tyre”.

Juria në Georgia në nëntor të vitit të kaluar shpalli tre personat, që ndoqën dhe vranë Arbery-n në shkurt 2020, fajtorë për një sërë akuzash, duke përfshirë vrasjen e rëndë.

Afroamerikani 25-vjeçar Arbery u vra me armë zjarri në qytetin port Brunswick në shkurt të vitit 2020. /aa