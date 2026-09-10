Shefi ekzekutiv i AA-së: IA-ja në duart e njerëzve të këqij është më e rrezikshme se IA-ja jashtë kontrollit

Inteligjenca artificiale (IA) që del jashtë kontrollit është problematike, por rënia e saj nën kontrollin e njerëzve të këqij, imoralë dhe gjenocidalë është një problem shumë më i madh, tha të enjten shefi ekzekutiv i Agjencisë Anadolu, Serdar Karagoz.
Karagoz mori pjesë në GITEX AI Turkiye, të mbajtur në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit dhe të organizuar nga Zyra Presidenciale e Financave dhe Investimeve, me mbështetjen strategjike të Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ku Anadolu shërben si partner global i komunikimit.
Duke folur në panelin me titull “Industritë kreative të rikonceptuara – Çfarë ndodh kur IA-ja hyn në studio?”, të moderuar nga Gokhan Yucel, kreu i Departamentit të Komunikimit të Zyrës së Financave dhe Investimeve të Turqisë, Karagoz tha se IA-ja do të ndryshojë ndjeshëm aktivitetet e medias dhe gazetarisë, ashtu siç po ndryshon çdo fushë të jetës.
Duke shpjeguar se IA-ja do të ndryshojë si procesin e prodhimit, ashtu edhe atë të konsumimit të përmbajtjes mediatike, Karagoz e cilësoi IA-në si një ndryshim më të madh se të gjitha ndryshimet e mëparshme.
Duke vënë në dukje se IA-ja do ta ndryshojë plotësisht edhe gazetarinë, Karagoz tha se do të jetë e mundur gazetaria pa praninë fizike të gazetarëve, gazetaria me më pak njerëz dhe gazetaria më e shpejtë.
Duke theksuar se Anadolu i ngarkon IA-së disa detyra në operacionet e saj, Karagoz tha se IA-ja ka arritur sukses në përmbushjen e këtyre detyrave.
Duke dhënë si shembull modulin e Anadolusë për monitorimin e lajmeve, Karagoz tha se më parë gazetarët e merrnin lajmin e parë nga radioja e policisë ose nga dëshmitë e drejtpërdrejta, ndërsa tani një modul i përcaktuar në sistemin e rrjeteve sociale aktivizon një alarm kur një përdorues ngarkon një fotografi të një aksidenti në kilometrin e 67-të të Autostradës së Marmarasë Veriore, duke i mundësuar agjencisë ta vlerësojë atë si informacion paraprak dhe të dërgojë shpejt një gazetar në vendngjarje.
Duke nënvizuar se IA-ja është gjithashtu e dobishme për zbatimin e përsosur të rregullave drejtshkrimore, Karagoz tha se më parë për këtë qëllim punësonin redaktorë gjuhësorë, por nuk do të punësojnë më staf në këtë fushë.
– “IA-ja nuk mund të mbajë përgjegjësi”
Duke vënë në dukje se IA-ja nuk luan rol në fazën e marrjes së vendimeve, Karagoz shtoi se ndërkohë që po zhvillohet ky panel, mund të jetë duke u shfaqur një modul i IA-së për marrjen e vendimeve.
Karagoz tha se mund të jetë duke u zhvilluar aktualisht një modul i IA-së që përcakton se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, por një agjent i tillë nuk ekziston për momentin.
Ai tha se njerëzit vendosin se në çfarë drejtimi duhet të përdoret IA-ja, pasi njerëzit kanë vullnetin, ndërgjegjen dhe përgjegjësinë.
Duke theksuar se konsumatori përfundimtar ka filluar t’i kushtojë rëndësi faktit se kush e ka shkruar lajmin dhe kush do të mbajë përgjegjësi për të, Karagoz tha se një motor i IA-së nuk mund të thotë se e ka shkruar lajmin dhe se mban përgjegjësinë për të.
Karagoz nënvizoi se njerëzit kanë vendimin përfundimtar, vullnetin, përgjegjësinë dhe aftësinë për të dalluar të mirën nga e keqja.
Duke ngritur pyetjen kritike nëse IA-ja i bën agjencitë e lajmeve më pak apo më shumë të rëndësishme, ai tha se rëndësia e agjencive të lajmeve rritet në një mjedis ku të gjithë kanë aftësinë të prodhojnë lajme falë IA-së.
Ai shtoi se njerëzit do të duan t’i marrin lajmet nga një strukturë institucionale që frymëzon besim, ka ndjenjë përgjegjësie dhe qëndron pas lajmeve të saj.
Karagoz tha se, ndërsa po përshpejtojnë procesin e prodhimit, falë IA-së po arrijnë gjithashtu një pikë më të besueshme dhe më të rëndësishme sa i përket konsumimit të lajmeve.
Duke bërë të ditur se niveli ditor i përdorimit të IA-së nga prodhuesit e lajmeve ka arritur në 75 për qind, Karagoz tha se gazetarët përfundimisht do të arrijnë në një pozicion ku do të jenë më të shpejtë dhe do të bëjnë më pak gabime.
– “Një gazetar i mirë i përdor mirë mjetet e IA-së”
Duke theksuar se gazetarët gradualisht do të kalojnë nga prodhimi rutinë i lajmeve në një rol vendimmarrës, Karagoz tha se një gazetar i mirë do të jetë ai që merr vendime të mira dhe i përdor mirë mjetet e IA-së.
Karagoz parashikoi se në ditët, javët dhe muajt e ardhshëm gazetarët do të ndërmarrin më shumë veprime vendimmarrëse të bazuara në vlera, gjë që do ta rrisë rëndësinë e gazetarisë.
Ai shtoi se nga njëra anë do të ketë një gazetari ku kostot ulen dhe koha përdoret në mënyrë efikase, ndërsa nga ana tjetër rëndësia e saj rritet.
Karagoz tha se vlerat e strukturave institucionale si agjencitë e lajmeve do të rriten me kalimin e kohës.
Duke vënë në dukje se Anadolu e trajton si vizion çështjen e të qenit gazetar në një botë të fuqizuar nga IA-ja, Karagoz kujtoi se dikur ekzistonte vetëm një gazetë, më pas u shfaqën gazetat rajonale dhe më vonë gazetat filluan të ofronin suplemente për sportin dhe automobilat, për ta përshtatur përmbajtjen sipas konsumatorit.
Karagoz tha se organizatat mediatike tani do ta personalizojnë përmbajtjen në mënyrë më specifike dhe se kjo do të bëhet falë IA-së.
Ai shtoi se gazetarët do t’i përdorin të gjitha këto mjete të IA-së gjatë fazës së marrjes së vendimeve për të krijuar lajme të personalizuara sipas dëshirave të konsumatorit.
– “IA-ja nuk mund të paraqesë një teori të re shkencore”
Duke përmendur se ndryshimet më të mëdha në botë nisën me shpikjen e shtypshkronjës, Karagoz tha se shtypshkronja lehtësoi përhapjen e njohurive, por nuk mund të shkruante një vepër të Shekspirit apo “Hajj ibn Jakdhanin” e Ibn Tufajlit.
Karagoz tha se IA-ja gjithashtu nuk mund të paraqesë një teori të re shkencore, edhe pse zbulon kodet e ADN-së.
Duke tërhequr vëmendjen te fakti se IA-ja nuk mund të ëndërrojë, Karagoz tha se IA-ja mund të prodhojë një iluzion ose të “halucinojë”, por nuk mund të ëndërrojë.
Karagoz tha se ky është problemi më i madh dhe se, nëse ai zgjidhet, njerëzimi mund të përballet me atë që kanë parashikuar njerëzit që dhanë dorëheqjen nga kompanitë e mëdha të IA-së për shkak të frikës.
Duke iu referuar pasojave të daljes së IA-së jashtë kontrollit, Karagoz tha se dalja e IA-së jashtë kontrollit është problem, por rënia e saj nën kontrollin e njerëzve të këqij, imoralë dhe gjenocidalë është një problem shumë më i madh.