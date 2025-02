Shefi i diplomacisë ruse nesër qëndron për vizitë zyrtare në Turqi

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, nesër do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Ankara, raporton Anadolu.

Sipas burimeve diplomatike turke, Lavrov në kuadër të vizitës do të diskutojnë me homologun e tij turk, Hakan Fidan, çështjet e bashkëpunimit dypalësh, përfshirë tregtinë, energjinë dhe turizmin.

Kryediplomatët do të shkëmbejnë mendime për përfundimin e luftës në Ukrainë me një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme përmes përpjekjeve diplomatike, si dhe do të diskutojnë kontaktet e fundit midis SHBA-së dhe Rusisë dhe kontributin e Türkiyes në këtë proces.

Gatishmëria e Türkiyes për të pritur bisedimet e ardhshme midis Rusisë dhe Ukrainës, ashtu siç bëri në mars të vitit 2022, gjithashtu do të fokusohet në takim.

Burimet diplomatike tha se çështjet rajonale dhe globale, përfshirë Sirinë dhe Lindjen e Mesme, nuk do të mbeten pa u trajtuar gjatë bisedimeve, duke shtuar se Fidan do të theksojë rezolutën e Ankarasë në spastrimin e plotë të Sirisë nga elementët terroristë dhe do të theksojë rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë.

Ministri turk do të përsërisë se qasja agresive e Izraelit që kërcënon integritetin territorial të Sirisë është e papranueshme dhe gjithashtu do të theksojë se fillimi i punës së rindërtimit është i nevojshëm për stabilitetin e Sirisë.

Fidan gjithashtu do të theksojë se armëpushimi në Gaza duhet të bëhet i përhershëm dhe të rritet ndihma humanitare për enklavën palestineze. Ai do të theksojë edhe atë se zhvendosja me forcë e palestinezëve nga vendlindja e tyre është e papranueshme.

Burimet theksuan se Fidan gjatë bisedimeve do të përsërisë se paqja në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm në bazë të zgjidhjes me dy shtete.

Lavrov për herë të fundit vizitoi Türkiyen më 18 tetor të vitit të kaluar në kuadër të takimit të Platformës Rajonale të Bashkëpunimit 3+3.

Fidan dhe Lavrov së fundmi u takuan më 20 shkurt në Johannesburg në margjinat e takimit të ministrave të jashtëm të G20-tës.