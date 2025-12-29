Shefi i diplomacisë ruse: Ukraina gjatë natës kreu sulm me dron në rezidencën presidenciale

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, ka pretenduar se Ukraina nisi një sulm me dron gjatë natës në rezidencën presidenciale në Novgorod, në veriperëndim të vendit, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët, Lavrov pretendoi se Ukraina kreu sulmin duke përdorur 91 dronë sulmues me rreze të gjatë veprimi dhe se të gjithë u rrëzuan nga mbrojtja ajrore, pa raportime për viktima ose dëme.
Për shkak të sulmit të pretenduar, Lavrov tha se Rusia do të rishikojë pozicionin e saj negociues mes bisedimeve të vazhdueshme për paqe në Ukrainë, por shtoi se “nuk kemi ndërmend të tërhiqemi nga procesi negociues me SHBA-në”.
Ukraina deri më tani nuk ka komentuar pretendimet ruse.