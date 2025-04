Shefi i diplomacisë turke: Hamasi më i hapur për një marrëveshje për paqe të qëndrueshme me Izraelin

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi të dielën se bisedimet e fundit me grupin palestinez të rezistencës, Hamas, kanë treguar një gatishmëri më të madhe për të arritur një marrëveshje që shkon përtej një armëpushimi në Gaza dhe synon një zgjidhje të qëndrueshme të krizës me Izraelin.

Më 19 prill, Fidan dhe shefi i inteligjencës turke, Ibrahim Kalın, zhvilluan bisedime me zyrtarë të Hamasit në Ankara për të diskutuar përpjekjet e fundit për një armëpushim dhe situatën në Gaza. Duke folur në Doha, Fidan tha se bisedimet treguan se Hamasi do të ishte më i prirur të nënshkruante një marrëveshje që trajton gjithashtu çështjen e territoreve palestineze të pushtuara dhe çështje të tjera, duke shtuar se kjo krizë mund të shndërrohet në një mundësi për zbatimin e zgjidhjes me dy shtete.