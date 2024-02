Shefi i diplomacisë ukrainase: Ndryshimet në lidership nuk do të ndikojnë në lidhjet me partnerët

Ministri ukrainas i Punëve të Jashtme, Dmytro Kuleba, ka deklaruar se një ndryshim në lidershipin e vendit të tij nuk do të ndryshojë marrëdhëniet e Kievit me partnerët e tij, transmeton Anadolu.

“Nuk mendoj se ndonjë ndryshim në qeveri mund të ndikojë në marrëdhëniet tona me partnerët tanë, sepse partnerët tanë respektojnë autoritetin e presidentit. Është një e drejtë sovrane me kushtetutë e presidentit të Ukrainës”, tha Kuleba në një konferencë të përbashkët për media në Kiev me homologun e tij portugez, Joao Gomes Cravinho.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se ekziston nevoja për të “rivendosur” lidershipin e vendit, për të zëvendësuar disa zyrtarë të lartë që do të shkojnë përtej fushës ushtarake. Thuhet se shefi i ushtrisë së Ukrainës, gjenerali Valeriy Zaluzhnyi, mund të zëvendësohet.

Kuleba tha se ekipi është i bashkuar rreth qëllimit për të mposhtur Rusinë, e cila nisi një “operacion special ushtarak” në Ukrainë gati dy vjet më parë, si dhe për të rivendosur integritetin territorial të vendit.

Ai shtoi se Zelenskyy ka të drejtën kushtetuese për të “marrë vendime që ai i konsideron të nevojshme për të siguruar efikasitetin e qeverisjes dhe arritjen e qëllimit strategjik”.

“Unë shoh dy arsye kur do të largohem nga zyra. E para është nëse presidenti më kërkon ta bëj këtë, sepse ai ma ofroi këtë punë. Dhe e dyta, nëse nuk jam dakord me mënyrën se si përcaktohet dhe administrohet politika e jashtme. Asnjë nga këto arsye nuk është në vend për momentin, prandaj vazhdoj të punoj”, tha Kuleba.