Shefi i mbrojtjes italiane: Qeveria izraelite ka “humbur mendjen dhe njerëzimin”

Ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, ka kritikuar ashpër sjelljen e Izraelit në Gaza, duke theksuar se shkalla e vuajtjeve të civilëve tregon se fushata e Tel Avivit është larguar shumë nga vetëmbrojtja legjitime, transmeton Anadolu.
“Qeveria izraelite ka humbur mendjen dhe njerëzimin. Luftimi i terroristëve nuk është më një justifikim”, tha ministri Crosetto në një intervistë me gazetën ‘La Stampa’.
Ai argumentoi se situata në Gaza dhe Bregun Perëndimor ka kaluar një prag të rrezikshëm.
“Siç e dini, mendoj se pushtimi i Gazës dhe disa akte të rënda në Bregun Perëndimor shënojnë një hap cilësor përpara dhe duhet të merren vendime që e detyrojnë Netanyahu-n të mendojë. Dhe nuk do të ishte një veprim kundër Izraelit, por një mënyrë për të shpëtuar ata njerëz nga një qeveri që ka humbur mendjen dhe njerëzimin e saj”, tha Crosetto, duke shtuar se “duhet të dallojmë qeveritë nga shtetet dhe popujt, si dhe nga fetë që ata rrëfejnë”.
I pyetur pse asnjë udhëheqës evropian nuk po zhvillon një udhëtim simbolik në Gaza siç bëri në Kiev, pavarësisht se një popullsi po “shkatërrohej përtokë”, Crosetto tha: “Sepse do të gjendej me një qeveri, atë të Izraelit, e cila nuk do të angazhohej në dialog sepse ka miratuar një qëndrim fundamentalist dhe integralist”.
“Mbrojtja legjitime e një demokracie përballë një sulmi të tmerrshëm terrorist nuk është më bindëse. Ne përballemi me një projekt të një natyre tjetër, pushtimin e territorit të huaj duke marrë parasysh një katastrofë humanitare”, shtoi ai.