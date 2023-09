Shefi i mbrojtjes: Polonia brenda dy viteve do të ketë ushtrinë më të fortë tokësore në Evropë

Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Mariusz Blaszczak, ka deklaruar se vendi i tij nga viti 2026 do të ketë ushtrinë tokësore më të fortë në Evropë, transmeton Anadolu.

“Brenda dy viteve, ushtria polake do të ketë ushtrinë më të fortë tokësore dhe një nga komponentët më të rëndësishëm të ushtrisë tokësore do të jetë artileria me raketa”, tha Blaszczak në një konferencë për media në qytetin polak Torun.

Sipas renditjes së ‘Forcave Ushtarake Globale 2023’, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Italia kanë ushtritë më të forta në Evropë pas Rusisë.

Këtë javë, Agjencia e Armatimeve e Polonisë nënshkroi një marrëveshje me qeverinë amerikane për të furnizimin e 486 hedhësve të artilerisë me rreze të gjatë HIMARS.

Blaszczak tha se ushtria polake deri në vitin 2026 do të ketë 500 raketa HIMARS në 28 skuadra, me dërgesat që fillojnë në fund të vitit 2025.

Ai tha se integrimi i lëshuesve amerikanë HIMARS me sistemet polake do të bëhet brenda dy viteve të ardhshme.

Vjeshtën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes nënshkroi një marrëveshje me Korenë e Jugut, sipas së cilës Polonia do të marrë 288 lëshues Chunmoo, sisteme raketash të shumëfishta vetëlëvizëse (MLRS) të afta për të gjuajtur një sërë raketash artilerie të drejtuara ose të pa drejtuara.

Në fillim të këtij viti, ministria nënshkroi një kontratë 1.5 miliardë dollarësh me SHBA-në për dorëzimin e 116 tankeve M1A1 Abrams.

Modernizimi ushtarak i Varshavës po ashtu përfshinte një porosi për 25 tanke M1A21 SEPv3 Abrams me vlerë prej 4.7 miliardë dollarësh, me dorëzim të planifikuar midis vitit 2024 dhe vitit 2026.

Polonia ka nënshkruar legjislacionin që autorizon qeverinë nga viti 2023 të shpenzojë 3 për qind të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Disa anëtarë të qeverisë kanë thënë se Polonia do të synojë për 4 për qind.

Polonia është anëtare e plotë e NATO-s që nga viti 1999.